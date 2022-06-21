原标题：走进县城看发展 | “昌图模式”让黑土地更高产

党的十八大以来，辽宁省县域经济得到长足发展，新型城镇化建设步伐加快，教育、医疗、就业、居住环境等明显改善。今天起推出“走进县城看发展”专栏，讲述我省各地的振兴故事，展现新时代县城风貌。

辽宁省最大的玉米种植县——铁岭昌图县深入实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，不断探索黑土地保护利用的新模式，粮食综合生产能力稳步提升。

昌图县有耕地面积489万亩，其中粮食作物已全部种植完成，进入田间管理阶段。种粮大户李中华正在用无人机喷施叶面肥，促进作物根系生长。作为农机服务专业合作社带头人，李中华通过实施保护性耕作，成本降低了，粮食综合生产能力得到了显著提升。

到现在我们合作社今年22600亩全部采用秸秆覆盖，直接免耕播种，一亩地节省成本能达到70块钱左右，我们现在合作社产量每亩926公斤干粮，照普通农户和原始耕种模式能提高10-20%的产量。

像保护大熊猫一样保护黑土地，昌图县不断加大资金投入，强化政策扶持，2011年以来，累计实施高标准农田建设项目230万亩，实施保护性耕作264万亩，覆盖全县33个乡镇，创造了黑土地保护的“昌图模式”。

休耕轮作，增加土壤有机质含量，我们有针对性地对休闲垄进行深松，做到保水抗旱抗倒伏的作用。

昌图县推动引入现代农业经营方式，扶持新型农业经营主体做大做强，农民专业合作社已发展到3102家，农机保有量达到7.6万台。去年以中科农业（昌图）有限公司为主体的昌图农业装备产业基地通过自主研发和科技创新，越来越多的智能全产业链农机装备应用在黑土地上。

实现了不清秸秆不整地，然后实现作业，这样完全符合黑土地保护耕作的要求。我们生产这款机具，真正想实现“昌图机具昌图造”。

昌图县还推进畜禽粪污资源利用，规模养殖场粪污处理设施百分之百全配套，通过循环农业进一步提高农业生态、经济效益。

我们减少化肥的施用量是减少到了20%，有机肥生物质含量达到了60%以上，是我们土壤改良的一项重要措施。

通过优化品种、技术推广、黑土地保护等手段，“十三五”以来，昌图县粮食年产量稳定在53亿斤以上，占全省的八分之一，全县保护性耕作地块粮食增产1亿斤，增收1亿元。

(责编：杨曦、初梓瑞)