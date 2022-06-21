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全球5G用户年内突破十亿大关

李宏策
2022年06月21日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：全球5G用户年内突破十亿大关

　　技术分析公司CCS Insight在其最新的全球市场预测报告中称，5G移动技术在2022年将突破10亿用户大关。在全球宏观经济前景趋缓的背景下，5G智能手机和5G网络的普及的正加速发展。

　　预计到2022年底，5G网络连接数将达到12亿，比2021年增加近一倍。预计到2026年全球将有40亿个5G移动连接，占比达到45%。

　　此外，5G固定无线接入和蜂窝物联网连接数也将在2022年达到1600万，预示着5G网络多样化的使用前景。

　　尽管与光纤和有线宽带相比，5G固定无线接入连接仍然很少，但全球越来越多的运营商正在寻求利用5G来提供高速家庭宽带，而无需部署光纤网络。5G固定连接用户数量有望在2026年达到8300万。

　　随着新的5G物联网设备和应用的出现，机器对机器 （M2M）和蜂窝物联网（IoT）也为5G带来了广阔的应用前景。预计2022年5G物联网连接数将达到900万。到2026年，预计将有4.55亿个M2M和物联网连接使用5G技术。CCS Insight预测，中国凭借在制造业和高科技行业的重大投资，将在这一新领域保持全球领先地位。

　　CCS Insight的分析认为，现在5G已成为新智能手机的“标配”。据该公司称，今年销售的6.81亿部新手机将是5G机型，占总销量的44%。尽管出现供应限制和通货膨胀导致需求下降，但这些困难并未阻挡5G时代的到来。

(责编：申佳平、陈键)

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