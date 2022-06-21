刘霞

原标题：云系统让电动汽车彼此点对点充电

美国研究人员在《科学报告》杂志刊发论文称，他们提出了一种点对点系统，让电动汽车能够通过一个基于云的控制系统相互匹配，在行驶途中给其他电动汽车充电。该系统如果能够实施，不仅能为电动汽车车主带来更多便利，也有助全社会节能减排。

美国电动汽车的市场总额预计将从2021年的282.4亿美元增长到2028年的1374.3亿美元。电动汽车更环保、用起来更便宜。但目前电动汽车充电站数量有限，且充电可能需要几个小时，限制了其推广。

鉴于此，堪萨斯大学工程学院研究人员提出了一种新的点对点系统。该研究负责人塔姆齐杜尔·霍克解释说：“当多辆电动汽车在路上行驶时，它们实际上可以在行驶过程中共享电池，而不必停下来。比如一辆车可能电量充足，且不需要走太远，而另一辆车要行驶很长的路，且没有太多的电量，前车可以将富余的电量出售给后车，而且，后车也不需要停下来充电，这样也能节省时间。”

据研究人员描述，基于云的系统将分析汽车网络中所有参与车辆的电池状态，并使用复杂的计算机建模软件测量电动汽车的充电要求，以更好地进行匹配。匹配好的汽车可以相同速度并排行驶，充电电缆将自动连接这两辆车，让其中一辆车给另一辆车充电，而无需在充电站停留数小时。

霍克进一步解释说，参与车辆将配备两种不同的电池：一种是锂离子电池；另一种则是快速充电电池，它主要用于移动充电，且作为锂电池的补充。此外，在车辆高度稠密地区可以部署移动充电站，在卡车上安装巨大的电池，可以同时为多辆车充电，类似于小型军用飞机通过加油机在半空中加油。

霍克团队希望，新的点对点系统最终能为电动汽车车主带来更多便利，并为全社会创造一个更清洁的环境。但在启动之初，这种点对点充电基础设施可能需要大型电动汽车制造商予以支持，一旦其好处获得认可，可能会“遍地开花”。

总编辑圈点

V2V，即一辆汽车给另一辆汽车充电，这种方式似乎已成为新的充电技术的竞赛方向。此次，科研人员提出了“共享充电”的概念，让路上有富余电量的车成为潜在的移动充电桩。不过，要实现这一点，首先需要算法足够精准强大，能将有需求且顺路的车辆迅速匹配上；也需要充电时间足够短，毕竟在城市之中，不会有两辆车保持顺路太长时间。把上路车辆都调动起来成为潜在电量供应者，如果加入这张网络的车足够多，确实能给电动车车主更多的安全感。

(责编：申佳平、陈键)