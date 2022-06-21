人民网北京6月21日电 （记者申佳平）近日，华润、华能、中广核发布声明，陆续曝光了68家冒充与三家央企有投资或管理等关联关系的“李鬼”企业。

华润（集团）有限公司发布公告称，“长期以来，有不法分子通过伪造相关材料等方式，将企业注册为我集团下属公司，以我集团下属子公司名义开展业务。经我集团核实，以下公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与我集团无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与我集团无关。请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。”

图片来源：华润（集团）有限公司官网

中国华能称，发现不法分子通过伪造中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）所属企业证照和印章，在北京、深圳、杭州、郑州、西安等地工商系统中将29家企业的股东分别登记为华能（大连）能源热力有限责任公司、华能综合产业有限公司、华能海外企业管理有限公司、华能新能源股份有限公司以及天津华能杨柳青热电实业有限公司。

对此，中国华能严正声明称，中国华能及中国华能所属企业与以下29家企业（含其所出资企业）不存在任何股权出资关系，也不存在任何形式的隶属、关联、管理或实际控制等关系。该29家企业及其关联企业、人员的任何市场经营活动均与中国华能及所属企业没有任何关系，如因违法行为利益受损，中国华能公司不承担相关责任。对任何冒用中国华能及中国华能所属企业名义，以国有企业名义进行市场经营活动的组织及个人，应立即停止一切违规违法行为，中国华能及中国华能所属企业保留依法追究其法律责任的权利。

图片来源：中国华能集团有限公司官网

4月份，中广核发布公告称：凌源市中广核太阳能有限公司、深圳市中广核产业控股有限公司、嘉兴中广核电技术服务有限公司等26家公司在企业名称中使用“中广核”字样。鉴于该26家公司并非我集团下属企业，郑重澄清并严正声明，中国广核集团未拥有下述26家公司的任何资产或股权，亦无隶属或管理关系，并未授权下述公司使用“中广核”商标和字号，若因下述公司的经营行为导致法律、劳务纠纷或其他相关责任，均与我集团无关。

图片来源：中国广核集团有限公司官网

据了解，2021年10月22日，国务院国资委网站将中央企业公告的假冒国企名单进行了汇总公布，明确353家公司及其下设各级子公司均为假冒国企。

(责编：申佳平、高雷)