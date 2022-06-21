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华润发布“关于不法企业假冒华润集团子公司有关情况的公告”

2022年06月21日09:31 | 来源：华润
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原标题：关于不法企业假冒华润集团子公司有关情况的公告

长期以来，有不法分子通过伪造相关材料等方式，将企业注册为我集团下属公司，以我集团下属子公司名义开展业务。经我集团核实，以下公司及其下设各级子公司均为假冒国企，与我集团无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与我集团无关。请社会各界提高警惕，注意防范风险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。

华润（集团）有限公司

2022年6月14日

(责编：曹淼、李源)

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