“根据预测，到2035年，5G将创造13.1万亿美元全球经济产出，与5G相关的就业机会将增加至2280万。”近日，高通公司中国区董事长孟樸指出，5G对于数字未来至关重要，5G商用3周年以来，高通公司非常荣幸能够与合作伙伴共同参与中国5G由广及深、从本土到全球的发展，希望在继续与国内产业伙伴紧密携手，实现数字化转型和数字经济的高质量发展。

6月19日至21日，第三届跨国公司领导人青岛峰会在青岛举办，聚焦跨国公司同中国合作，展望跨国公司发展。峰会期间，高通公司中国区董事长孟樸出席第一财经高峰对话，发表题为“开放创新 5G推动数字化转型浪潮”的主题演讲。

高通公司中国区董事长孟樸。（受访者供图）

孟樸表示，5G以高吞吐量、低时延、大容量和高可靠性等优势，成为了行业数字化转型的核心技术要素。根据信通院的《中国5G发展和经济社会影响白皮书》显示，2021年5G在中国带动经济总产出1.3万亿元人民币，在直接带动、间接带动总产出方面，均比2020年增加30%以上。这一增长表明，5G对于数字未来至关重要，行业数字化转型正在加速。

“在‘适度超前’等政策引领下，中国5G商用部署和发展取得了令人瞩目的成就。目前，中国已建成5G基站161.5万个，占全球60%以上；5G手机终端连接数达到5.2亿，全球占比超80%，走在了全球5G发展的前列。”孟樸说。

孟樸介绍，高通公司不仅为行业提供了多代覆盖丰富终端类型的5G解决方案，还与众多中国企业紧密协作，在全球范围推动5G扩展。2018年，高通公司与中国领先的终端厂商宣布“5G领航计划”，旨在支持中国厂商在全球推出首批5G终端，并在全球市场大力发展。自“5G领航计划”启动以来，中国前五大厂商在全球的市场份额增长了超过三分之一，品牌知名度和美誉度也得到进一步提升。

据了解，在物联网领域，高通于2020年7月联合20余家中国领军企业共同发起“5G物联网创新计划”，持续将最新的5G技术扩展至广泛的物联网细分领域。“通过这一计划，我们与中国厂商深入合作，推动了业界最早一批5G物联网终端的商用落地，广泛应用到新闻直播、疫情防控、远程医疗、智慧救护等领域。同时，这些厂商也借力高通全球化5G解决方案加速开拓海外市场，并取得了显著的成效。2021年第三季度，包括移远通信在内的全球前五家中国蜂窝物联网模组厂商，在全球占据了近60%的市场份额。“孟樸说。

在孟樸看来，作为数字经济的根本要素之一，5G还将为更多企业和工业用例提供助力。高通也一直与合作伙伴一起，积极探索5G和移动技术在不同领域的创新应用。其中，工业互联网是通信、大数据、AI与实体经济深度融合的典型应用模式之一。“在国内，我们与多家企业合作，基于高通的5G解决方案打造5G智慧工厂，5G的超大带宽能够支持众多AR头显装置，高可靠低时延特性将能够支持工业机器人的远程操作，海量的传感设备也能接入到5G网络中来。2022年3月，我们还联合中兴通讯，完成了应用于智能电网的、端到端时间敏感的5G网络验证，以支持电网差动保护等业务，从而加速太阳能和风能等绿色能源的部署，赋能绿色电网。“

孟樸指出，5G将加速变革智能网联汽车的发展。为加速实现智能网联汽车的未来，今年2月高通推出了骁龙数字底盘网联汽车技术，包括汽车智联平台、座舱平台、ADAS和自动驾驶平台以及车对云服务。目前，全球已有超过1.5亿辆汽车采用了高通汽车技术，超过25家汽车厂商采用了骁龙座舱平台。公司还在中国积极开展产业生态合作，合作对象包括比亚迪等众多国内领先企业，合作领域也日益广泛。

孟樸表示，在智慧医疗领域，高通与无锡市急救中心、无锡市卫生健康统计中心、无锡移动合作推进的“5G+智慧急救”项目创新建设了全城覆盖、全民参与、全程管理的市域“5G胸痛救治平台”，通过缩短寻找患者时间、快速定位救治医院、减少运转时间，为患者提供院前院内无缝衔接的医疗救治绿色通道。在VR、AR等涉及“元宇宙”范畴新型终端形态方面，高通投入和深耕已长达十余年，提供了芯片组及相关软件算法支持，并发起一系列生态系统计划，帮助XR生态系统发展壮大，还设立了总额为1亿美元的骁龙元宇宙基金。

“早在2017年底，公司就携手歌尔宣布在青岛崂山区成立联合创新中心，共同促进XR、智能音频、可穿戴等智能硬件与物联网在青岛的发展。该创新中心于2019年3月投入使用，由展厅和实验室组成。2021高通XR生态合作伙伴大会在青岛举行，汇聚了XR产业链上的诸多重量级企业，超过700位行业嘉宾参会。会上宣布成立的XR产业投资联盟，将关注具有高度发展性及潜力的XR生态领域创新创业项目，目前已有23家投资机构作为第一批成员企业加入。”他说。

孟樸指出，在5G的赋能之下，数以亿计的设备和基础设施日益智能化，并彼此高速连接，我们将进入一个生机勃勃的新时代，在此物理世界和数字世界将无缝融合，人们的生产和生活将会发生巨大变化，为产业创造出合作开放的广阔机遇。高通将继续秉承“植根中国、分享智慧、成就创新”的理念，在“智相联 万物生”的共同愿景下，与国内产业伙伴紧密携手，实现数字化转型和数字经济的高质量发展。

(责编：董童、李源)