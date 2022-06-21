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工信部：要关注市场订单变化、大宗商品价格等形势

2022年06月21日13:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，部分行业协会座谈会于近日召开，会议提到，当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，要关注市场订单变化、大宗商品价格、关键零部件供给以及电力要素保障等形势。

会议指出，今年以来，各行业协会配合政府部门积极采取措施应对下行压力，在保障产业链供应链稳定、推动企业复工达产、加强政策宣传解读等方面做了大量工作，为推动工业经济企稳回升发挥了积极的作用。同时也要看到，当前工业经济平稳运行面临的不确定不稳定因素依然较多，稳定增长的基础尚不牢固，仍要持续付出努力。

会议强调，当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业的优势，靠前服务、加强帮扶，高效统筹疫情防控和工业生产，巩固5月份以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。

一是要在增强产业链供应链韧性上下更大功夫，及时总结经验，健全重大突发事件下稳定产业链供应链的工作机制，指导企业完善应对风险挑战的各类预案。

二是要在推动政策落实上下更大功夫，强化对政策措施的宣传解读和企业感受的跟踪分析，帮助各类市场主体知悉政策、用好政策，以政策红利激发企业活力。

三是要在强化监测预警上下更大功夫，关注市场订单变化、大宗商品价格、关键零部件供给以及电力要素保障等形势，及时发现苗头性、趋势性问题，提升风险感知能力。

四是要在有效稳定预期上下更大功夫，主动发声、搭建平台，挖掘行业发展亮点，深入剖析先进典型案例，提振企业信心。

据了解，钢铁、建材、石化、机械、汽车、船舶、纺织、电力等8个行业协会负责人在会上作了交流发言。

(责编：申佳平、高雷)

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