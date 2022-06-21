当前，面对诸多挑战，特别是超预期因素冲击，加快新型基础设施建设是应对经济下行压力、推动高质量发展的重要抓手。“新基建”是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，涵盖信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

互联网是信息基础设施的核心构成，也是“新基建”的发力重点。近几年来，从短视频到直播，从云游戏到电竞，从视频会议到虚拟机器人，各类互联网新应用争奇斗艳，在激发全社会创新活力的同时，亦悄然改变着流量版图与底层架构。其中值得关注的是，传统以文本、图片等为主的互联网信息流，正逐渐被以音视频为代表的多媒体流所取代。

与云服务共舞，是音视频实现跨越式发展的跳板。云平台的基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）能力的协同演进，推动基于云或数据中心的音视频处理能力不断攀升，云游戏、多方视频会议等新应用加速落地。

与以深度学习框架为引领的前沿AI应用紧密结合，是音视频达成场景升级的杠杆。AI赋能的音视频新应用层出不穷，智能语音、元宇宙等场景已取得突破性进展，人工智能与音视频将共同开拓更广阔的疆土。

与以5G、WiFi6为代表的新一代通信与网络技术携手同行，是音视频通往千行百业的桥梁。在带宽自由的基础上，专业高效的编解码、转码、格式转换能力尤显重要，促进直播、点播、短视频、视频电商等领域走出迷人的增长曲线。

与传统音视频解决方案相比，新应用、新模式与新场景可以让产业链各个环节深度获益。对普通用户来说，可获得使用更流畅、交互更简捷、价格更实惠的视听体验——以云游戏为例，玩家不必购置高配置终端，就能轻松操作各类游戏；而对企业而言，编解码、压缩等新技术能力的出现，有助于推动系统优化，降低运营成本。

作为互联网基础实施的要件，音视频能力的全面跃迁不可能一蹴而就，必须从根源上寻找持续进化的动力。对此，英特尔进行了一系列探索。在ICT底层架构中，英特尔通过一系列先进产品与技术方案，优化算力、存储、网络以及软件能力驱动行业的发展，以满足音视频在软硬件、系统架构和生态构建上的独特需求。

在硬件基础设施方面，英特尔通过至强可扩展处理器、FPGA、傲腾持久内存，以及以太网网络适配器、视觉云媒体分析加速卡等产品，为各类基于音视频能力的创新方案提供强劲的计算、存储和网络处理能力；在软件优化加速上，来自英特尔的 Media Server Studio/Media SDK、SVT、oneAPI等，在不同应用场景中以完整的软件栈加速音视频能力的工作效能。

借助灵活可扩展的生态和成熟的解决方案，英特尔及其生态合作伙伴面向新兴互联网应用对音视频能力的需求，共同推动互联网“新基建”迈入动态、丰富、多维和可交互的新时代。

场景化落地是音视频能力走向成功的“临门一脚”，也是完成“新基建”蓝图的点睛之笔。在纷繁复杂的场景中，直播是检验音视频综合能力的最佳试金石，对其他场景应用亦有借鉴价值。直播行业向纵深发展，也带来对新技术的多层次需求：高清视听设备的普及，需要能快速应对高清晰度的视频编解码和转码；与电商、业务平台等更多服务能力的连接，要求提升数据存储能力；AI在直播中的大量引入，意味着必须对各类AI框架提供有效加速。面对新直播场景下的不同IT需求，可以按需定制的英特尔全栈解决方案在各种落地实践中取得良好反馈。

为了帮助用户提升画质、降低带宽压力的同时，改善云转码的性能表现，金山云在“集智高清”的云服务器中搭载英特尔相关处理器，为“集智高清”系统的云转码性能提升奠定坚实基础。金山云使用英特尔AVX-512指令集优化卷积的重载，以改善媒体处理集群的计算能力，借助高性能图像处理方案有效解决在线图像处理时延和带宽问题。此外，至强处理器集成的英特尔深度学习加速技术，使“集智高清”能够在精度符合需求的前提下，大幅提升深度学习的性能。金山云“集智高清”产品的蜕变，是云平台业务升级的缩影。

直播业务的快速发展和用户数量的不断增长，也推动腾讯视频云以更先进的平台架构、强劲的技术能力以及新颖的产品服务应对前进途中的挑战。腾讯视频云基于不同用户需求，设计高效且完整的音视频采集、编码、封装、转码和分发流程，对各个环节逐一改善，以保证高质量的直播过程。这些优化革新离不开底层IT基础设施的支撑，腾讯视频云引入性能卓越的英特尔系列产品，显著提升用户体验。此外，腾讯视频云还和英特尔针对直播行业涌现的互动、趣味、安全、防盗链等需求，为用户量身定制解决方案。例如，通过智能分析推出趣味视频方案，英特尔至强可扩展处理器配备的AVX-512能为人脸识别、区域拟合、智能P图等AI应用所需的并行计算能力提供更优支持，让趣味视频方案在运行时毫无迟滞感，使用户拥有顷刻间“改头换面”的体验。

直播场景只是音视频能力施展身手的舞台之一，点播、AR/VR、影视制作、云游戏、智能语音等场景也呈现出遍地开花的景象。互联网“新基建”引发的创新热潮，正在改变诸多行业的发展模式，也向世界展现了中国经济强大的韧性与勇于变革的精神。

(责编：曹淼、李源)