新华社北京6月21日电（记者申铖）财政部部长刘昆21日表示，2021年，中央一般公共预算收入91470.41亿元，为预算的102.3%，比2020年增长10.5%。加上从中央预算稳定调节基金以及中央政府性基金预算、中央国有资本经营预算调入1935亿元，收入总量为93405.41亿元。

受国务院委托，刘昆21日向十三届全国人大常委会第三十五次会议作2021年中央决算的报告。

刘昆表示，2021年，中央一般公共预算收入增长，主要是受经济保持恢复发展、工业生产者出厂价格指数 (PPI)涨幅较高等因素拉动。

决算报告显示，2021年，中央一般公共预算支出117202.3亿元，完成预算的98.6%，下降0.9%。加上补充中央预算稳定调节基金3613.11亿元、向中央政府性基金预算调出90亿元，支出总量为120905.41亿元。收支总量相抵，中央财政赤字27500亿元，与预算持平。

决算报告指出，2021年，宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，积极的财政政策提质增效、更可持续，优化和落实减税降费政策，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，促进经济运行在合理区间。

决算报告中包括了今年财政运行分析。数据显示，今年前5个月，全国一般公共预算收入86739亿元，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%；全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%，民生等重点领域支出得到有力保障。

刘昆表示，当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。从全年来看，财政收支平衡压力较大，完成预算需要付出艰苦努力。下一步，将加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好 “六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。

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