原标题：“除掉房租，工资已经所剩无几”

来自安徽宿州的李晨即将大学毕业，前不久，他过五关斩六将获得了一份来自上海企业的录用通知，没料到烦恼随之而来——他准备在入职企业附近合租一间房，原本和房东讨价还价后确定租金为每月3000多元，可没几天房东突然通知他要涨价600元。

“我想重新找房子，结果找了一圈，发现差不多的房子最近租房价格普遍涨了500元至800元。”这让李晨颇为头疼，因为他入职后见习期每月工资为5000多元，除掉房租，工资已经所剩无几。

在大城市特别是一线城市，像李晨这样为租房而发愁的高校毕业生还有很多。他们为了谋得一份体面的工作或实现理想和自我价值，想方设法留在大城市工作，同时又不得不面对大城市高昂的房租。这对于一些即将踏入职场、收入相对有限的高校毕业生而言，实在是难以承受之重。

如何解决高校毕业生在大城市租房难、租房贵等问题？近日，多位专家接受《法治日报》记者采访时提出，要进一步完善住房保障制度、加强廉租房建设，确保城市有持续的、可循环的廉租房供应，保障劳动者特别是高校毕业生获得适足的住房权。

拥有更多就业机会

毕业选择留大城市

是留在读了4年书的安徽合肥还是回到老家淮北？这个问题对于高校毕业生刘洋来说，无需多想。“当然是继续留在大城市，这里不仅让人的视野更广阔，最重要的是就业机会多，有更好的薪资酬劳和更公平的竞争环境。”刘洋说，为了留在大城市，她正在准备考公务员，不行就继续考研。

来自山东滨州的高校毕业生李雨选择留在大城市的原因，也是看中了这里多元的就业机会。他在大学期间主修编程专业，这类专业在小城市既没需求也没有相应的职位，“毕业后想办法留在大城市是唯一的选择”。

和刘洋、李雨有一样想法的毕业生不在少数。根据58同城、赶集直招统计数据，深圳、广州是很大一部分毕业生工作首选的就业城市，其中深圳毕业生净流入率达3.5%；此外长沙、北京、上海、天津也颇受毕业生青睐，均呈净流入态势。对于“00后”毕业生而言，为了个人发展，他们更倾向于去杭州、西安、长沙、成都、青岛等新一线城市就业。

中央财经大学副教授李海明说，人才向大城市集中是一个世界性的趋势，多数国家都存在人口向大城市集中的倾向。

“大城市的高校多，高校学生在这里完成学业乃至实习，对这个城市很熟悉，加上大城市的就业机会相对更多，就业环境、法治环境相对更好，留下就业成为第一选择。还有些毕业生在‘回不去的乡村’和‘留不下的城市’之间被动就业，最终往往降低要求留在了大城市。”李海明说。

房租居高纠纷频现

留在城市工作不易

想留在大城市工作，有机遇也有难题。其中一个大难题就是租房难。

在北京某高校就读的河南南阳人赵萍毕业前收到了两家律师事务所的录用通知，一家在北京朝阳，一家在河南郑州。权衡再三后，赵萍决定入职郑州的律所。

“主要是北京房租太高了，我承受不起。”赵萍告诉记者，在上述北京律所附近租一间10平方米左右的卧室每月租金要3000多元，如果想把月租金压缩到2000元以内，每天的通勤时间单程就得超过1小时。“律所的工作强度本来就挺高，如果还得每天长时间挤公交、地铁，我感觉自己坚持不下来。”

根据贝壳研究院最近一期的北京市房产租赁市场月报数据，2022年，北京市新增挂牌房源均价较去年有明显上涨趋势，在高校毕业季来临之前，4月的租金挂牌价已逼近2021年的峰值水平。克而瑞数据显示，上海等城市于今年5月开启小幅上涨模式。

除了租房贵，租到称心如意的房子也非易事。大学毕业生遭遇“黑中介”、房东突然要求涨价、虚假宣传等问题也屡见报端。

今年毕业的天津大学生吴迪就遇到了这样的烦心事。他在河北区找到一间月租金较低的房间，一切准备就绪，房东却临时提出让他购买一些电器和家具，退房后还不得带走。而这些要求此前并没有在合同上呈现。没有退路的吴迪无奈之下只能接受。

有媒体近日面向全国大学生发起问卷调查显示，超过四成的受访者表示本人或亲友遇到续租时房东不合理抬价、退房时不退还押金、入住期间需支付额外费用的情况；此外，未签合同、装修污染、二房东赚差价、房东或房屋管理者不按照合同履行维修义务等情况时有发生，甚至有使用租金贷后中介跑路的情况。

多地出台相关政策

合力解决租房问题

为解决高校毕业生租房问题，目前多地出台毕业生租房补贴、减少或免除租房押金等政策，做好毕业季住房租赁服务。

6月8日，湖北省武汉市政府网发布了《关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》，取得普通高校全日制大专以上学历、毕业6年以内、本通知公布之日起在汉就业创业并正常缴纳社会保险、家庭在汉无自有住房的高校毕业生，在资格有效期内，租住人才租赁房的，按照不高于市场租金的70%缴纳租金，累计减免期限不超过3年。

近日，福建省福州市人社局发布《关于进一步做好高校毕业生求职实习免费住宿的通知》，称毕业三年内（含毕业年度）有意在榕求职、创业和实习、见习的全日制高校外地生源毕业生，均可申请最长不超过一年的免费住宿，每人仅限享受一次。

规范住房租赁市场，保护承租人合法权益，需进一步彰显立法的作用。近日审议通过、将于今年9月1日起实施的《北京市住房租赁条例》规定，北京市住房和城乡建设部门应当加强住房租赁价格监测，住房租金明显上涨或者有可能明显上涨时，北京市人民政府可以采取涨价申报、限定租金或者租金涨幅等价格干预措施，稳定租金水平。如果出租人拒不执行，由市场监督管理部门依法处理。

李海明认为，直接的减补免都是临时手段，也是直接的干预行为。运用得好，可以缓解一时之急。但从中长期适用的效果来看，最终还是由承租房屋的就业者承担成本，减补免的租金最终会转移给承租房屋者。毕业生租房困难问题要靠住房保障制度的完善和劳动者获得适足住房权的实现来解决。

中国劳动关系学院法学院教师李静建议各地政府加强廉租房建设，确保城市有持续的、可循环的廉租房供应；有关部门规范租赁市场，定期进行检查，确保出租屋无隐患、租房信息真实；学校等开展租房方面的防骗科普及法律宣传。

除了解决租房问题，在李海明看来，大城市要留住、留好高校毕业生，还应做好多方面的配套工作，如加强劳动与社会保障法律制度的落实，确保刚进入就业市场劳动者的合法权益；完善劳动人事档案管理制度，确保高校毕业生的档案不成为负累；加强人力资源服务市场的管理，加强行业规范中的职业发展规范，使高校毕业生能够在就业后获得良好的职业培训和职业发展等。（文中高校毕业生均为化名）（见习记者 张守坤 记者 赵 丽）

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