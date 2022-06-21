原标题：就业服务，始终在身边！——全国人社系统千方百计为群众提供高效优质就业服务

春风行动刚过，“全国民营企业招聘月”接力，“百日千万网络招聘专项行动”正酣。

不间断的活动、人盯人的服务、点对点的对接。没错，说得就是就业服务。

受疫情防控等因素影响，2022年就业形势严峻复杂。在空前的就业压力面前，全国人社系统保持战略定力，千方百计积极为广大求职群众提供高效、优质的就业服务。

积极的就业政策让人心安，而贴心的就业服务让人心暖。不管是线上还是线下，就业服务，始终在劳动者的身边。

专项服务全年“不打烊”

5月26日，西南石油大学。

一场别开生面的公共就业服务活动正在开展。

学术报告厅内，职业指导大讲堂开讲，成都市就业服务管理局有关负责人在给大学生宣讲创业就业的相关政策。

学术报告厅外，资深职业指导专家通过模拟面试场景的互动形式，让高校毕业生更直观地体验面试场景，简历答疑，掌握面试技巧，为求职毕业生送上“面试法宝”。

此外，线上招聘和直播带岗活动同时进行。

“用了半天的时间，听了就业政策的介绍，体验了模拟面试求职，还围观了直播带岗，提前感受到了就业季的紧张氛围，收获还是蛮大的。”西南石油大学的刘鹏同学说。

这是成都市人社部门“公共就业服务进高校”活动的其中一站，也是当前全国公共就业服务进高校活动的一个缩影。

2022年高校毕业生人数又创新高，达到1076万。为做好1076万名毕业生的就业工作，3-6月，人社部在全国开展“公共就业服务进校园”活动，满足毕业生的多层次、精准化服务需求。

“活动启动以来，各地立足本地实际，结合疫情防控要求，积极创新举措，低风险地区及时对接高校，举办校园招聘会、政策宣讲会、职业测评、技能观摩、创业扶持等面对面活动。受疫情影响地区，及时将服务调整到线上，组织开展云招聘、直播带岗、指导公开课等不见面服务。对因疫情封闭、毕业生暂未返校的，也做好工作准备，一旦解封及时将服务送到毕业生的身边。”人社部就业促进司相关负责人在4月27日人社部一季度新闻发布会上如是说。

做好就业服务，人社部门全年“不打烊”。其实早在今年2月份，人社部就部署2022年“10＋N”公共就业服务专项活动、打造公共就业服务品牌、促进人力资源供需对接。

2022年就业援助月和春风行动成果丰硕，累计举办招聘活动4.5万余场，发布岗位信息3400万个。

今年3-5月期间，大中城市联合招聘高校毕业生专场活动和民营企业招聘月两大就业服务专项行动开启人才招聘的“春之序曲”。

紧随其后的是5-8月期间针对高校毕业生、农民工、城镇失业人员、脱贫劳动力等开展的“百日千万网络招聘活动”，将提供超千万个岗位信息。

此外，按照计划，今年的8-9月，将面向2022届及往届未就业高校毕业生，提供不断线服务，开展就业服务行动；10-11月，重点面向民营企业、中小企业，帮助招工稳工，开展金秋招聘月活动；11-12月，以基层服务项目期满人员和2023届高校毕业生为重点，提供岗位信息和就业服务，开展就业服务周活动……

“公共就业服务的‘公共性’，一方面体现在服务的专业性和普惠面上，同时也体现在服务的全年计划性安排上，这样能更好集合政府和企业的力量，让公共就业服务效益最大化。”青岛大学劳动人事研究院院长谭泓说。

创新服务永远“在线上”

今年以来，全国多地因为疫情反复，就业服务的线下活动一度受到很大影响，创新就业服务模式，让就业服务能一直“在线”，成为各地人社部门的共识和工作目标。为此，各地纷纷依托互联网，结合本地实际，开发出很多高效、管用的就业服务模式。

杭州市人社局以数字化改革为契机，创新打造“数智就业”平台，实现就业服务数字赋能。“譬如在智询场景中我们就增加了职业介绍和见习岗位推荐功能，在申领失业保险金、失业补助金时，平台会根据咨询人员的既往工作史，通过大数据自动智能匹配，主动、精准、及时推送‘杭州就业招聘’网站的岗位信息，让求职者不用出门、不用费力自己检索就能找到适合自己的工作信息。”杭州市就业管理服务中心工作人员介绍。

求职者因为疫情原因不能出门找工作，直播带岗是2022年上半年各地就业服务机构和企业为求职者提供就业服务的一个亮点。人社部就业促进司相关负责人表示，将创新更多符合青年人特点的直播带岗等就业服务模式，同时对一些困难的失业青年提供就业援助，兜牢就业底线。

“我们公司薪酬待遇丰厚，晋升通道顺畅，诚邀同学们加入。”3月23日，济南市历下区首场云招聘会上，山东中创软件工程股份有限公司招聘经理赵晓萌化身主播，对来求职的大学生抛出了“橄榄枝”。

为促进高校毕业生高质量就业，济南市启动2022年“才聚泉城”名校行云端引才对接会，3月25日-5月31日，5条云端引才专线活动集中发力，每站组织200家以上驻济知名企事业单位及各站重点高校优秀学子参加。

在今年的直播带岗活动中，作为提供就业服务的主要部门，各地人社系统的负责人也积极为求职者和企业供求双方服务，走进直播间，线上带岗。

5月11日，在辽宁人社部门厅局长进直播间直播带岗暨“百校千企”人才对接线上招聘活动周上，辽宁省人社厅相关负责人和沈阳市、大连市人社局相关负责人做客直播间，开展全省统一、区域联动的直播带岗、“政策宣讲”活动，助力高校毕业生顺利就业、尽早就业。

“我们宿舍的人全都在线看完了直播带岗的几个企业HR的宣讲，听了他们的招聘计划，总体感觉和参加现场招聘会的体验差不多，我们在直播间提出的问题，回复也很及时，这种求职方式也算是为下一步找工作做好预热。”沈阳工业大学大四学生吴桐说。

社会服务一直“不缺席”

开展就业服务，社会力量不可或缺。尤其是在今年就业压力增大和疫情防控等多重因素叠加下，动员和发挥社会力量尤其是各类人力资源服务机构在就业服务过程中的专业能力，成为人社部门推进就业服务工作的重要抓手。

人社部就业促进司相关负责人表示，今年的百日千万网络招聘专项行动凝聚公共就业服务机构、市场服务机构和社会组织等各方面力量，突出服务的针对性，5300多家公共就业人才服务机构将全力参加。

此外，多方主体资源联动也是今年就业服务工作的一大亮点：在今年的百日千万网络招聘专项行动中，中国纺织工业联合会、中国保险行业协会、中国汽车工业协会、中国快递协会等10家行业协会，15家市场主体将全程参与，推出面向不同行业、不同区域和不同群体的针对性就业服务。

公共就业服务机构和人力资源服务机构资源联动，各地已经在实践。

上午投简历，下午就接到面试通知，这是重庆市九龙坡区一些求职者在家门口享受到的就业服务。高效服务的背后，是九龙坡区人社局联合区总工会和欧达人力资源公司开发的“家门口就业服务驿站”发挥了作用。

据介绍，该区人社部门通过设置报刊亭式的就业服务驿站，为辖区企业搭建了人力资源共享平台，实现一个HR服务多个企业，一个企业拥有多个HR服务，降低了企业人力成本，提高了招聘效率。

随着互联网经济的飞速发展，新就业形态从业者在整个劳动就业人群中所占比例越来越高，如何把这一部分人群的就业服务工作做好，各地也纷纷出实招。

甘肃省政府办公厅近日印发10件为民办实事方案提出，要在新就业形态劳动者工作生活聚集区，通过共建、联建、自建等方式，建设100个经济实用、服务便捷的新就业形态劳动者驿站，为新就业形态劳动者提供“冷可取暖、热可纳凉、渴可喝水、累可歇脚”的服务。

再大的风雪，也阻挡不了春天的脚步。虽然当前就业形势严峻复杂，但各级人社部门以及社会力量的就业服务，如一缕春风，为就业市场带来无限生机与活力。（王永）

(责编：曹淼、李源)