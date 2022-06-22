本报上海6月21日电 （记者田泓）6月21日，第五届中国国际进口博览会筹备通报会暨签约仪式举办。30多家参展商、组展机构、虹桥论坛会员、人文交流活动参与方等企业和机构集体签约。

商务部副部长盛秋平线上出席活动并致辞。自首届以来，进博会始终高举开放旗帜，深化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，推动中国与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联。进博会的发展历程，是新时代中国不断扩大开放的生动缩影，也是各国企业共享发展机遇、实现互利共赢的重要见证。

第五届进博会将于今年11月5日至10日举办，目前各项筹备工作稳步推进。企业展签约面积超过规划面积的76%，已签约的世界500强和行业龙头企业达到260家。新设农作物种业和人工智能等专区，创新孵化专区继续扩围。虹桥论坛将继续发布《世界开放报告2022》和世界开放指数。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 14 版）

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