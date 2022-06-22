本报记者 齐志明

6月21日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十三届全国人大常委会第三十五次会议作了《国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。一年来，审计机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求，立足财政财务收支真实合法效益审计主责主业，聚焦推动统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，保障“六稳”“六保”工作任务落实落地发力，做好常态化“经济体检”工作，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。就今年审计工作报告的重点问题，记者专访了审计署有关负责人。

记者：报告是如何体现紧紧围绕党中央重大决策部署反映审计情况，更好把党中央对审计工作的集中统一领导落实落细的？

审计署有关负责人：坚持和加强党中央集中统一领导是推动新时代审计事业高质量发展的政治统领。一年来，审计机关始终胸怀“国之大者”，坚持党的工作重点抓什么，审计工作就跟着走，审计工作报告就重点反映什么。如“中央财政管理审计”部分是遵循党中央全面依法治国战略开展的，着重反映党中央关于加强财政资源统筹、促进财政支出政策提质增效等要求的落实情况；“重大项目审计”部分重点反映了北京冬奥会和冬残奥会、港珠澳大桥等2项党中央确定的世纪性、战略性工程的建设运营情况；“重点民生专项资金审计”部分是贯彻落实党中央以人民为中心的发展思想，着力反映养老、就业、住房、困难救助、“三农”等民生领域审计情况；“国有资产管理审计情况”部分是贯彻落实党中央《关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》相关要求，持续反映国有企业、金融、行政事业、自然资源等4类国有资产管理使用情况。

记者：报告是如何体现立足“审计首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支主责主业全面客观反映审计结果的？

审计署有关负责人：始终坚持立足经济监督定位，今年的报告以财政财务收支审计结果为基础，全面如实反映审计在宪法和法律赋予权限内履行监督职责所发现的情况和问题，始终做到论从事出、以事立论。总体评价部分共涉及宏观调控政策针对性和有效性、保障和改善民生等5个方面，均是基于年度审计做出的。发现问题部分更加聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，反映的项目都有一定比例的资金抽查量，反映的问题都有对应的财政财务数据支撑，得出的结论都用数据说话、用事实说话，以理服人，维护审计监督的权威性和公信力。审计建议部分针对审计发现问题，逐项逐条研究提出有针对性的建议。

记者：报告是如何体现做实研究型审计，着力提升报告层次、拓展报告深度的？

审计署有关负责人：按照做实研究型审计的思路，在深思细悟财政财务收支真实合法效益问题的同时，坚持用政治眼光看待和分析审计发现的经济社会问题，沿着“资金—项目—政策—政治”主线，对问题进行跨领域、跨行业、跨年度分析提炼，深入揭示4方面的情况：一是党中央重大战略和政治意图实现情况。如在种业发展审计情况中，反映了种业振兴未充分贯彻落实国家战略要求，存在种质资源家底不清、保管不善、开发利用不足等问题；在税收征管审计中，反映了一些地区近年来以财政扶持资金等名义，违规向高收入人员返还个税、有违社会公平的问题。二是政策目标和制度措施实施效果情况。如在住宅专项维修资金审计情况中，在揭示维修资金低息活期存储导致效益不高问题的基础上，提出亟待探索开展投资运营的建议；在税收征管审计情况中，反映了税收优惠政策红利未充分释放、人为调节税收进度影响财政政策效果。三是重大经济风险情况。在4类国有资产管理等部分，揭示了国有企业投资风险、中小金融机构经营风险等。四是廉政风险和权力运行情况。主要体现在重大违法违纪问题线索部分。

记者：报告是如何体现践行以人民为中心的发展思想，把看好和推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀的？

审计署有关负责人：保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。以人民为中心的发展思想不能只停留在口头上、止步于思想上，而要体现在经济社会发展各个环节。一年来，按照党中央“老有所养”“住有所居”“弱有所扶”等7方面要求，审计机关以推动兜牢民生底线为目标，结合党史学习教育、“我为群众办实事”活动，组织开展就业、养老、医疗、住房、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等民生审计项目，努力把监督跟进到民生项目和资金的“最后一公里”，把看好和推动用好民生资金作为审计最大的为民情怀。

记者：报告是如何体现牢固树立总体国家安全观，始终把推动防范化解重大风险摆在更加突出的位置的？

审计署有关负责人：党中央要求，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任。审计落实“稳”的要求、担负起稳定宏观经济的责任，就要进一步加大审计力度，提前揭示不良苗头和有害倾向，推动把重大风险隐患解决在萌芽状态，这是审计最大的“稳”。进而通过一体推进揭示问题、规范管理、深化改革来保稳维稳促稳。一年来，审计机关切实增强忧患意识、底线思维，把推动防范化解风险摆在更加突出的位置，结合具体审计领域，严肃揭示重大经济贪腐、重大会计信息失真等突出风险，及时反映影响经济安全的苗头性、倾向性、普遍性问题，推动源头治理、防患于未然。如在企业国有资产审计情况中，揭示了会计信息失真、违规经营导致国有权益损失风险、境外经营亏损等问题；金融国有资产审计情况中，揭示了中小金融机构信用风险和流动性风险较大等问题；“三农”相关审计情况中，揭示了种业稳产稳供能力亟待加强、耕地严保严管要求未充分落实、黑土地保护治理责任落实不力等问题。

记者：报告是如何体现严肃揭示重大违纪违法问题线索，为推进党的自我革命发挥独特经济监督作用的？

审计署有关负责人：审计专司经济监督，在推进党的自我革命中有着独特的专业优势，在制约和监督经济权力运行方面，发挥着不可替代的作用。一年来，审计发挥反腐败“利剑”作用，共发现并移送重大违纪违法问题线索300多起，共涉及1300多亿元、3000多人。按照党中央关于深化标本兼治、一体推进不敢腐不能腐不想腐的要求，报告还对审计发现的问题线索逐条梳理，深入剖析出当前违纪违法问题的5个特征：一是利益团伙围猎做势问题日益突出，二是权钱交易的贪腐方式更加隐蔽多样，三是“靠山吃山”问题仍需加力治理，四是基层单位和民生领域腐败加剧群众急难愁盼问题，五是违反中央八项规定及其实施细则精神和过紧日子要求。有利于各相关部门聚焦重要领域和关键环节，更好实现审计监督与纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他监督方式的贯通协作，形成监督合力，充分发挥监督效能。

记者：报告是如何体现着力提升审计建议的针对性和可操作性，推动建立健全长效机制的？

审计署有关负责人：一年来，审计机关始终把提审计建议当做课题来研究，下足功夫把各方面情况和政策摸准吃透，做到敢提、会提，提得准、落得下。今年的报告坚持深入剖析问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，有针对性地提出4条审计建议。既重事后、治已病，更重事前、防未病；既管住当下，又见效长远。其中，“推动宏观调控政策更加稳健有效”主要是落实中央经济工作会议要求，结合专项债券、普惠金融等领域发现的具体问题，从积极财政政策、稳健货币政策及政策协调联动等方面提出的；“健全完善党中央重大决策部署落实保障机制，确保党中央对经济工作的集中统一领导更加细化实化制度化”主要是针对重大政策落实执行不到位、保障和改善民生存在短板弱项等问题提出的；“防范化解重点领域突出风险隐患，严格规范重大经济事项决策权力运行”主要是针对金融风险、国企重大投资损失风险、资源环境政策落实执行不力等问题提出的；“进一步增强预算约束刚性，严肃财经纪律”主要是针对财政资源统筹不够、预算编制不规范、过紧日子要求执行不严格等问题提出的。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 14 版）

(责编：胡永秋、白宇)