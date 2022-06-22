本报青岛6月21日电 （记者王沛）山东青岛西海岸新区“一金两贷双保险”五大金融政策日前上线。聚焦民营企业等融资难题，西海岸新区设立总规模100亿元共同富裕基金，重点投向城市更新、招商项目、基础设施建设、交通物流、居住环境改善、美丽乡村建设等重要领域，支持符合新区发展战略的重点产业和重点企业，提振市场主体发展信心。

“专精特新”企业是中小企业的领头羊，在细分领域具有竞争优势。为打通“专精特新”企业发展资金堵点，西海岸新区创新推出“专精特新”企业专属信贷，一期安排50亿元为企业纾困解难。

针对受疫情影响较大的困难企业及吸纳就业多、资金紧张的小微企业，“普惠稳岗贷”将专项支持企业稳定就业岗位，最大限度满足企业需求。

今年1—5月，西海岸新区主要景点露营旅游人次同比翻一番。为抢抓机遇，着力培育新的经济增长点，新区在全省范围内率先推出普惠型露营旅游保险，意外伤残保障限额3万元，意外医疗、意外财产损失保障限额5000元，构建起广覆盖、全方位的旅游保障体系。

市民张涛则对新市民专属保险更感兴趣。为给新市民更好的服务保障，西海岸新区在治安保险等险种基础上，率先推出新市民专属保险，提供多重、多层级保障服务。

今年以来，西海岸新区高效统筹疫情防控和经济社会发展，先后制定了“促消费保发展若干措施”“促进工业经济提质增效激励办法”“加快先进制造业高质量发展的二十条”等政策措施，并在全市率先启动金融服务实体经济“春雨行动”对接活动，组织系列金企对接活动30余次，解决融资需求63.16亿元，着力保市场主体保就业保民生。今年1—4月，西海岸新区货物进出口、一般公共预算收入、工业增加值等7项指标增速均高于全市平均水平。

“我们将推动各项政策精准滴灌、直达快享，确保政策落到实处、企业得到实惠。”西海岸新区副区长邵睿表示。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 14 版）

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