人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

青岛西海岸新区加大金融扶持力度

强化政策支撑  提振市场信心

2022年06月22日06:53 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报青岛6月21日电　（记者王沛）山东青岛西海岸新区“一金两贷双保险”五大金融政策日前上线。聚焦民营企业等融资难题，西海岸新区设立总规模100亿元共同富裕基金，重点投向城市更新、招商项目、基础设施建设、交通物流、居住环境改善、美丽乡村建设等重要领域，支持符合新区发展战略的重点产业和重点企业，提振市场主体发展信心。

　　“专精特新”企业是中小企业的领头羊，在细分领域具有竞争优势。为打通“专精特新”企业发展资金堵点，西海岸新区创新推出“专精特新”企业专属信贷，一期安排50亿元为企业纾困解难。

　　针对受疫情影响较大的困难企业及吸纳就业多、资金紧张的小微企业，“普惠稳岗贷”将专项支持企业稳定就业岗位，最大限度满足企业需求。

　　今年1—5月，西海岸新区主要景点露营旅游人次同比翻一番。为抢抓机遇，着力培育新的经济增长点，新区在全省范围内率先推出普惠型露营旅游保险，意外伤残保障限额3万元，意外医疗、意外财产损失保障限额5000元，构建起广覆盖、全方位的旅游保障体系。

　　市民张涛则对新市民专属保险更感兴趣。为给新市民更好的服务保障，西海岸新区在治安保险等险种基础上，率先推出新市民专属保险，提供多重、多层级保障服务。

　　今年以来，西海岸新区高效统筹疫情防控和经济社会发展，先后制定了“促消费保发展若干措施”“促进工业经济提质增效激励办法”“加快先进制造业高质量发展的二十条”等政策措施，并在全市率先启动金融服务实体经济“春雨行动”对接活动，组织系列金企对接活动30余次，解决融资需求63.16亿元，着力保市场主体保就业保民生。今年1—4月，西海岸新区货物进出口、一般公共预算收入、工业增加值等7项指标增速均高于全市平均水平。

　　“我们将推动各项政策精准滴灌、直达快享，确保政策落到实处、企业得到实惠。”西海岸新区副区长邵睿表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 14 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：风云气象“新星”数据产品向全球开放共享
　　人民网北京6月21日电 （记者余璐）“风云三号E星、风云四号B星两颗风云气象‘新星’的主要数据产品将向全球用户开放共享。”近日，在世界气象组织（WMO）执行理事会第75次届会上，中国气象局党组书记、局长庄国泰宣布说。…
国家广电总局：加快推进高清超高清电视发展 有序关停标清电视频道
　　人民网北京6月21日电 （记者王震）据国家广播电视总局网站消息，6月21日，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见。意见指出，到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部