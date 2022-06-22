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隐匿风险高度警惕  复工达产抓紧抓实

北京在稳增长中主动作为（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

2022年06月22日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月21日电　（记者朱竞若、王昊男）6月9日至21日15时，北京市累计报告384例新冠肺炎病毒感染者。本轮疫情以来，北京始终坚持“动态清零”不动摇，落实“快、严、准、细、实”要求，毫不放松抓好常态化疫情防控。“疫情防控是做好当前各项工作的重要前提。”北京市委主要负责同志表示，要坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，巩固抗疫成果，抓好复工达产，在稳增长促发展中主动作为。

　　局部地区隐匿风险依然存在。6月21日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者5例。其中，社会面筛查人员2例，分别在昌平区和大兴区。“新检出2例社会面病例，提示本市疫情防控形势复杂，局部区域依然存在社会面隐匿传播风险。”北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍。当前，北京对既有和现有病例活动轨迹正在深入细致开展风险排查，围绕现有病例活动轨迹涉及街乡镇进行全员核酸筛查。

　　防疫发展两手抓。日前，《北京市关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》正式印发，17条措施干货满满。聚焦高新技术企业，北京将健全培育和支持服务体系，分阶段助力企业发展。

　　据了解，截至6月20日，北京市累计报告接种新冠病毒疫苗6232.77万剂次，累计接种2336.13万人。北京市政府新闻发言人徐和建表示，北京正坚持疫情防控和稳增长两手抓，把防疫成果进一步体现在稳增长上，确保二季度经济实现正增长。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 14 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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