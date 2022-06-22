萧 然

对于能源这一事关国计民生的重要基础产业，立足我国的资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，传统能源逐步退出建立在新能源安全可靠替代的基础上，才是最优选择

近十年来，我国以风光为代表的新能源发展迅猛，风电和光伏发电的装机比重已接近30%。

风光等新能源的好处不言自明，其巨大贡献也无需多言。但是和任何事物一样，新能源也有短板，就是靠天吃饭。例如，如果不刮风，或连续阴雨，“风光”就会风光不再。

能否克服“靠天吃饭”这一弱点，直接关系到新能源的未来。换句话说，新能源只有从“靠天吃饭”变为“旱涝保收”，才能实现可持续发展，成为未来的主力能源。

那么，新能源如何才能不再看老天爷的脸色？目前看来，在储能技术没有革命性突破的前提下，只有靠多管齐下，综合治理。任何单一手段都难以实现这一艰巨任务。

一方面，水风光之间要实现互补。尽管从概率上，水风光同时不给力是小概率事件，更多的情况是没有风可能有阳光、连日阴雨可能来水会多，但是，风光互补、风水互补、水光互补会更加科学合理。

另一方面，新能源与传统能源间也要实现互补。新能源之间的互补虽然可以解决大概率问题，但不是所有地区都能实现新能源之间的互补。比如，有些地区风资源丰富，但是水和光资源却不足。因此，新能源离开传统能源还很难一枝独秀。传统能源虽然有易污染和高碳之虞，但相较于新能源的两大优势就是稳定性和可靠性。因此，在目前科技水平下，新能源和传统能源的互补是绕不开的必选项。如果过多依赖稳定性和可靠性相对较低的新能源，会增加能源供给的脆弱性和风险性。

那么，新能源何时才能取代传统能源，成为能源舞台上名副其实的主角呢？

电力的最大特点是即发即用，难以储存。如果电力也能像粮食一样，能够储存，能够以丰补歉——即今天风大就多发电，明天没风，就用昨天储存的电，到这一步，传统能源就可以让位了。目前，各国在储能技术上仍处于不断探索阶段，各种技术路线尚存在明显短板。比如，化学储能，受限于成本和规模；抽水蓄能，虽然有规模，但受地域条件限制。其他无论储热、储冷还是储制氢等，都还难成气候，甚至尚处于概念阶段。因此，破解储能技术难题，是实现新能源大规模、高比例发展的关键一环。

从社会发展的趋势看，新能源大有前途。但是，新能源从靠天吃饭到旱涝保收，无论在技术攻关方面，还是深化体制改革上，道路依然漫长。因此，最明智的选择还是与包括火电、核电在内的传统能源，实现优势互补，切不可急于求成。对于能源这一事关国计民生的重要基础产业，立足我国的资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，传统能源逐步退出建立在新能源安全可靠替代的基础上，才是最优选择。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)