顾仲阳 齐 兵

山东东营，胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院的国家工程实验室里，技术人员正在一台多功能试验机上进行技术试验。

“试验能对井下工具的循环、旋转、加压等过程进行物理模拟，实时检测工具的工作状态并采集相关数据。”钻井工艺研究院首席专家孙浩玉介绍，这是院里和威飞海洋公司合作开展的“天然气水合物勘探船载在线检测技术”项目。“3年内，将对海洋新能源钻探开采装备等3个方向10余个项目进行联合攻关，彻底摆脱关键技术被国外‘卡脖子’。”

这次联合攻关，是东营市东营区开展油地深度融合、推进协同发展的一个生动缩影。东营缘油而建，因油而兴，如何借油变强，让油田产业资源就地发展、油田创新成果顺利转化？近年来，东营积极搭建油地人才与科技资源共享平台，蹚出一条油地“一盘棋”的发展新路子。

油地产业充分融合，互补互惠激发活力。一手建平台，德仕全球油服生产中心打造的“大数据+石油增产核心技术”油服平台，帮助油田年均增产权益油近40万吨；瑞机全球油气能源闲置设备互联网交易与共享服务平台，成为参与国际产能合作的重要平台。一手拓市场，油地携手招商，实现23个油田项目、19个油田企业落户地方。此外，建立油地双向选派挂职机制，为油地产业深度融合打下坚实基础。

不只是产业协同，油地融合正向城市发展的脉络深处延伸，助力城市“旧貌换新颜”。去年，东营区与胜利油田签订《油地融合发展框架协议》，双方在民生改善、城市建设、人才交流、科技创新、社会治理等方面深度融合达成了共识，明确了17项重点推进事项。

3年来，东营区将18个地方城市社区和85个油田小区调整为64个城市社区，将油田的小区物业、安全生产等工作网格整合为308个基础网格，胜利油田174个小区近50万居民由“单位人”转变为“社区人”。

“通过对移交的社区服务用房进行改造提升，让居民活动有场地、生活更便利。”东营区油地校融合发展办公室党组书记、主任陈吉强介绍，东营区投资329亿元实施重点城建工程，补齐1042项基础短板，改造57万平方米工业厂区片区、43个内涝严重小区，让广大居民共享油地融合发展带来的福祉。

“我们将以油地融合框架协议为基点，进一步深化产业共育、科技共享、人才共用、城市共建、社会共治。支持地方企业与油田共拓新能源‘蓝海’，推进与中国石油大学（华东）战略合作，凝聚起油地共建共治的强大合力。”东营市副市长、东营区委书记苟宏水说。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 18 版）

(责编：胡永秋、白宇)