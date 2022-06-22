人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

山东东营市东营区积极探索油田与地方融合发展路径

油地“一盘棋”  焕发新活力（新视点）

顾仲阳 齐 兵
2022年06月22日06:54 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　山东东营，胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院的国家工程实验室里，技术人员正在一台多功能试验机上进行技术试验。

　　“试验能对井下工具的循环、旋转、加压等过程进行物理模拟，实时检测工具的工作状态并采集相关数据。”钻井工艺研究院首席专家孙浩玉介绍，这是院里和威飞海洋公司合作开展的“天然气水合物勘探船载在线检测技术”项目。“3年内，将对海洋新能源钻探开采装备等3个方向10余个项目进行联合攻关，彻底摆脱关键技术被国外‘卡脖子’。”

　　这次联合攻关，是东营市东营区开展油地深度融合、推进协同发展的一个生动缩影。东营缘油而建，因油而兴，如何借油变强，让油田产业资源就地发展、油田创新成果顺利转化？近年来，东营积极搭建油地人才与科技资源共享平台，蹚出一条油地“一盘棋”的发展新路子。

　　油地产业充分融合，互补互惠激发活力。一手建平台，德仕全球油服生产中心打造的“大数据+石油增产核心技术”油服平台，帮助油田年均增产权益油近40万吨；瑞机全球油气能源闲置设备互联网交易与共享服务平台，成为参与国际产能合作的重要平台。一手拓市场，油地携手招商，实现23个油田项目、19个油田企业落户地方。此外，建立油地双向选派挂职机制，为油地产业深度融合打下坚实基础。

　　不只是产业协同，油地融合正向城市发展的脉络深处延伸，助力城市“旧貌换新颜”。去年，东营区与胜利油田签订《油地融合发展框架协议》，双方在民生改善、城市建设、人才交流、科技创新、社会治理等方面深度融合达成了共识，明确了17项重点推进事项。

　　3年来，东营区将18个地方城市社区和85个油田小区调整为64个城市社区，将油田的小区物业、安全生产等工作网格整合为308个基础网格，胜利油田174个小区近50万居民由“单位人”转变为“社区人”。

　　“通过对移交的社区服务用房进行改造提升，让居民活动有场地、生活更便利。”东营区油地校融合发展办公室党组书记、主任陈吉强介绍，东营区投资329亿元实施重点城建工程，补齐1042项基础短板，改造57万平方米工业厂区片区、43个内涝严重小区，让广大居民共享油地融合发展带来的福祉。

　　“我们将以油地融合框架协议为基点，进一步深化产业共育、科技共享、人才共用、城市共建、社会共治。支持地方企业与油田共拓新能源‘蓝海’，推进与中国石油大学（华东）战略合作，凝聚起油地共建共治的强大合力。”东营市副市长、东营区委书记苟宏水说。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 18 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：风云气象“新星”数据产品向全球开放共享
　　人民网北京6月21日电 （记者余璐）“风云三号E星、风云四号B星两颗风云气象‘新星’的主要数据产品将向全球用户开放共享。”近日，在世界气象组织（WMO）执行理事会第75次届会上，中国气象局党组书记、局长庄国泰宣布说。…
国家广电总局：加快推进高清超高清电视发展 有序关停标清电视频道
　　人民网北京6月21日电 （记者王震）据国家广播电视总局网站消息，6月21日，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见。意见指出，到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部