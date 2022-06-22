杜海涛 尚秀菁

北京海关所属天竺海关跨境电商监管科科长乐延（右二）和科员刘汝镝（右一）在北京天竺综合保税区跨境医药产品保税仓内执行监管任务。

保税仓内，装满进口医药产品的货架。

满载快递的物流车辆驶出北京天竺综合保税区。

习近平总书记指出：“中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。”

随着互联网技术的进步和数字经济的发展，跨境电商进出口已成为重要的外贸方式，发展势头十分强劲。2021年，我国跨境电商进出口额达到1.98万亿元，比上一年增长15%，是2017年的近10倍。今年一季度，跨境电商规模继续保持增长，进出口总额达4345亿元。

从境外到国内，一件件商品如何通过电商平台跨过国门、走进普通消费者家庭？为确保国门安全和产品质量安全，中国海关采取了哪些有针对性的监管措施？本期“体验”栏目，记者走进北京天竺综合保税区，一探究竟。

——编 者

线上下单，保税仓发货，进口商品最快1至3天即可送达消费者

金色关徽在清晨的阳光里熠熠生辉，关徽下方红色的“中国海关”四个大字分外耀眼。

一大早，我们跟随北京海关所属天竺海关办公室主任苏大江的车子驶上首都机场高速路，30分钟后，到达天竺综保区正门主卡口处。

通过卡口，车子转了两个弯，直接停到了北京跨境医药产品保税仓门前。

根据工作安排，当天天竺海关跨境电商监管科科长乐延和科员刘汝镝要执行入库监管任务。

“目前北京跨境医药产品保税仓共有1000个储位。”乐延一边准备检查单据一边介绍。

因为进口药品的物流是冷链物流，按照严格的卫生要求，我们换上白色防护服，戴上防护面屏、一次性手套、N95口罩，经过扫码、测温，一起进入了保税仓。

一进门，一排排高大的货架上，存放着来自日本、德国等多个国家的医药产品。库房被划分为不同的区域，各类产品按照不同的温度、湿度等储存条件分区安置。

靠近保税仓的进门处，是悬挂“阿里健康”和“京东健康”醒目标识的货位和操作区。工作人员正在从电脑中读取货单地址，从货架上取下医药产品打包封箱，贴上快递单。北京及周边城市的消费者平时在阿里和京东平台下单购买的进口医药产品，很多就是从这里发出的。

目前，跨境进口分直购进口和网购保税进口两种模式。从保税仓发货的是网购保税进口模式，在这一模式下，跨境电商先将海外商品以批量报关的方式存入海关特殊监管区域内的保税仓，由海关实施电子账册管理。境内消费者下单购买后，商品再从保税仓发出，最快1至3天即可送达消费者。

在“618”“双11”等重大促销节点，这里经常加班加点，一干就到凌晨三四点

严密规范的监管、快捷高效的服务，是消费者放心、安全地购买进口医药产品的重要保障。

保税仓内，乐延和刘汝镝一人手持海关移动查验设备，一人拿着执法记录仪，对保税仓储的货物进行严格检查。他们在库区现场抽取商品，仔细察看商品的原产地、成分、保存环境、有效期等商品信息。

“我们会根据企业报给海关的清单，在现场核对账册内的信息是否与实际相符。”刘汝镝指着手中的账册清单说。

我们跟随乐延和刘汝镝来到跨境电商货物交运区，“嘀嘀嘀”，扫描枪有节奏地响着，现场负责包装的工作人员正在逐一扫描准备交运的电商货物。完成扫描的快递包裹通过传送带，被不间断地装上快递公司运输车辆。

这里的医药产品大部分是清凉油类和膏药类产品，其中应季常备药、外用膏贴等产品最受欢迎，“小林制药创护宁液体创可贴”“和兴白花油”“大正制药液体创可贴”均在其中。

“电商销售对时效性要求很高，为了保障消费者及时获得跨境医药产品，我们海关在日常工作时间外实行预约通关，做到‘第一时间受理、第一时间审核、第一时间放行’，满足货物出区时效性需求。”乐延边走边介绍，在“618”“双11”等重大促销活动节点，他和科里的同事经常一干就到凌晨三四点，通宵也是常事，保税仓里灯火通明。

用信息化手段实现精准监管，为外贸企业带来更多发展机遇

就在几年前，来自境外的进口医药产品只能在医院或是实体药店中才能购买到；如今，能在线上购买的进口医药产品越来越多。看到一箱箱、一件件百姓需要的医药产品从这里发往千家万户，作为海关人的苏大江感慨万千。

“2019年，国家药监局正式批准北京市开展‘跨境电商进口医药产品试点’，这是我国跨境电商政策在涉及医药产品方面的首次破冰。”苏大江说，为确保政策顺利实施，北京海关和北京市药监局、北京市商务局、天竺综保区管委会等部门，联合成立跨境电商进口医药产品试点工作推进小组，负责进口医药产品追溯、监测等。

在这一政策试点之初，天竺海关调研了解到，受原有监管方式制约，相关企业存在保税仓存储空间使用率不高、货物移仓费时费力等问题。为此，他们主动改进监管模式，通过信息化手段实现精准监管，大幅提升了保税仓的使用率。

“海关推出提前报关、清单放行等便利通关措施，这对温控要求较高的生物医药冷链产品的意义特别重大。”科园信海（北京）医疗用品贸易有限公司是跨境医药产品保税仓经营企业，该公司对外事务部总经理胡晓霞介绍，2020年6月18日，科园信海首次开仓运作，到今年4月累计实现总发单量达到271万单，总价值达到2.9亿元。其中，今年第一季度发单54.7万单，同比增长238%。今年“618”电商促销期间，发单量同比又有明显增长。

天竺海关关长胡旭表示，跨境电商进口适应消费升级需求，具有广阔的成长空间。下一步，天竺海关将多措并举，进一步优化营商环境，为外贸企业带来更多发展机遇，更好满足消费者需要。

本栏目图片均为马颐琳摄

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 19 版）

(责编：胡永秋、白宇)