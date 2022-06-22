林丽鹂

稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期，以平台企业发展带动中小微企业纾困，能够推动服务业加快恢复，助力稳住经济大盘

国务院近日印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，充分发挥平台经济的稳就业作用，稳定平台企业及其共生中小微企业的发展预期，以平台企业发展带动中小微企业纾困。

平台经济是我国数字经济的重要组成部分，对于提高资源配置效率、推动协同创新、促进产业升级具有重要作用。国家市场监督管理总局日前在“618”网络集中促销经营活动期间，明确指出互联网平台企业应助力中小微商户纾困，加大对中小微商户的支持力度，助力中小微商户减负增收。据各大电商统计，今年参加“618”网络集中促销经营活动的中小商家数量明显增多。

零售商户、餐饮商户等服务业市场主体受疫情冲击影响较大。一段时间以来，这些服务业市场主体，特别是小微企业和个体工商户面临一些经营困难。相关部门先后出台了一系列助企纾困政策，降低企业税费、社保等方面的成本，千方百计激发市场主体活力，稳定中小企业发展预期。

除此之外，加快线上发展，是零售、餐饮等服务业商户积极自救的有效途径。实践证明，在研发设计、生产制造、市场营销等价值链环节更加广泛地使用数字化生产要素，能够增强抗市场风险能力。比如，某烘焙连锁品牌在全国40多个城市有近100家门店，线下门店经营受疫情影响较大，但今年4月开起网店后，创造了其最佳单月销售业绩。

互联网平台是中小微企业数字化转型升级的重要载体，在为中小微市场主体纾困方面能发挥更大的作用。今年2月，国家发改委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，提出引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。3月以来，多家外卖平台纷纷出台减佣举措。今年“618”期间，多家电商平台推出金融补贴、物流疏通、流量补贴等多项小微商户扶持措施。众多服务业小微市场主体从这些政策中受益。

与此同时，互联网平台要为小微市场主体营造更加公平透明的竞争环境。国家市场监督管理总局近期发布的《中国反垄断执法年度报告（2021）》显示，平台经济领域“二选一”行为基本叫停，市场竞争秩序明显好转，平台内商家特别是中小经营者获得更广阔发展空间，进一步增强发展活力。每逢“618”“双11”等集中促销活动，互联网平台上的中小微商户可以依据自身需要，选择多家平台进行促销，覆盖更广的消费群体。

服务业是国民经济的重要组成部分，服务业市场主体在繁荣市场、促进就业、维护稳定方面发挥着重要作用。平台经济在纾困中小微商户方面大有可为。放水养鱼，让广大中小商家焕发活力，促进平台经济规范健康持续发展，能够推动相关行业加快恢复，助力稳住经济大盘。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 19 版）

(责编：胡永秋、白宇)