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国家市场监督管理总局组织“百家电商平台点亮”行动

“亮照、亮证、亮规则”  线上消费更放心（消费万花筒）

本报记者  林丽鹂
2022年06月22日06:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　国家市场监督管理总局日前部署开展“百家电商平台点亮”行动（以下简称“点亮”行动），引导平台和商户“亮照、亮证、亮规则”，推动信息公开、规则透明，共同营造公平、诚信、放心的网络消费环境，促进平台经济规范健康发展。31个省（自治区、直辖市）100余家与群众日常生活密切相关的电商平台参与“点亮”行动。

　　所谓“亮照”，是指平台和商户要依法公示营业执照信息。“亮证”，是指依法公示行政许可、备案、审查批准、强制性产品认证等信息。“亮规则”，则是依法公示平台服务协议和交易规则信息。“点亮”行动指导督促平台集中清理平台内伪造、变造、冒用、过期、未及时变更等情形的无效证照，推动平台持续完善服务协议和交易规则，切实保护消费者和中小经营者合法权益。

　　据初步统计，参与行动的百家电商平台共涉及超2300万平台内经营者。北京大学电商法研究中心主任薛军认为，电子商务平台经营者以及平台内经营者承担信息公示义务，这是电商合规经营的基石，也是网络交易监管的主要抓手。

　　通过“亮照”，消费者可以识别和判断经营者是否为正规经营者。借助于公示的营业执照所披露的信息，在发生纠纷的时候，可以迅速确定相应的责任主体，有效维权。另一方面，监管部门也可以基于公示的营业执照信息，确定市场主体的基本情况，在发生投诉举报或消费维权的时候，准确定位相应责任主体，落实监管措施。

　　通过“亮证”，消费者可以了解经营者所从事活动的范围，确定其是否事前取得特许经营活动资质，确保“线上线下一体化”监管目标实现。

　　通过“亮规则”，消费者保护规则、个人信息保护规则、关于合规经营的要求等，能够通过平台服务协议与交易规则的形式落实，让用户放心消费。

　　国家市场监督管理总局相关部门负责人指出，平台合规是平台经济稳健发展的重要基础。“点亮”行动通过指导电商平台全面落实信息公示法定义务，从整体上提升平台开放性和透明度，推动形成平台、平台内经营者和消费者有序互动、共生共赢的长效机制。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 19 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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