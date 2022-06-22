本报北京6月21日电 （记者郁静娴）21日，农业农村部在京举办2022年度全国农民手机应用技能培训周启动活动。作为今年中国农民丰收节重点活动之一，农民手机应用技能培训将以“提升农民数字技能 助力农村电商发展”为主题，聚焦乡村信息服务、农产品网络营销、农技推广、防范电信网络诈骗等内容，开展贯穿全年的培训推广活动，大力推进手机应用与农业生产、经营和农村生活深度融合，旨在让广大农民用好手机这个“新农具”，促进产业发展，带动农民增收。

培训周活动将从6月21日持续至6月27日，在全国范围举办22场线上线下培训专场活动，为中国农民丰收节预热。各地也将围绕今年的培训主题，组织开展全年系列培训活动。据悉，全国农民手机应用技能培训活动已连续开展6年，累计培训受众超过1.4亿人次，有力促进农民数字技能提升。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 16 版）

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