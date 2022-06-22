人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

陕西洛川县促进苹果业和电商深度融合——

产业升级  果农增收

本报记者  龚仕建
2022年06月22日07:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　捻袋、套果、系口……炎炎夏日，陕西省延安市洛川县的大塬上，果农们一早便扎到田间地头给苹果套袋。

　　“打理好幼果，还得赶去冷库盯着发货哩！”洛川姑娘张秀秀说。6月本是洛川苹果的销售淡季，但她凭借网店，将苹果卖往全国，每天都有将近5吨的出货量。

　　在洛川，像张秀秀一样的电商达人还有很多。从2013年开始，洛川县政府把“洛川苹果”作为主打品牌，全力发展当地电商产业，拉动产业转型升级。自从“触网”以来，洛川苹果电商销售额从400万元增长到去年的超12.5亿元。

　　伤残复员军人宗栓龙是第一批“吃螃蟹”的人。多年前，洛川虽然种植了很多苹果，但销售量却一直泛不起“大水花”。眼看零星的收果人根本消化不了自家的果子，宗栓龙决定不再被动等待，索性开起了网店。他从美工作图、文案策划、商品上架等网店运营知识学起，每天点鼠标、敲键盘，一遍遍摸索尝试。第一年，他就通过淘宝店卖了1万单洛川苹果，纯收入达到3万元，这让宗栓龙信心倍增。“以前担心卖不出，现在担心不够卖！”尝到甜头的宗栓龙，第二年又在电商平台升级开了一家网店，成了乡亲们的致富带头人。

　　“与电商平台深度融合的过程中，平台带来供应链和价值链的聚焦、渗透，使得洛川苹果的区位优势更加突出，产业参与者收益递增，人才、技术、资本等要素流动相互促进，形成了洛川苹果产业的螺旋式提升。”洛川县委书记张继东认为，电商点起了洛川产业升级的第一把火，提升了洛川苹果在全国的知名度。

　　瞅到市场前景的赵恒亮，早在10年前就回乡当起了“新农人”。如今，作为年销售额达1亿元电商龙头企业的老板，他把直播间搬到了洛川苹果直采基地。全自动检测选果线正对着一颗颗苹果进行严格的“全身检查”，“每个苹果都要被拍摄40张照片，测算疤点、有无霉心病、光泽度、甜酸含量。”主播们自豪地介绍，洛川县产业科技支撑能力、智能分选能力、冷藏储存能力已显著提高。

　　由过去接触中间商到如今直面消费者，电商平台让洛川苹果能随时洞察和捕捉消费者的喜好。洛川县不仅联合电商平台制定了洛川苹果优品等标准，还开展项目实验，严格进行品牌溯源，让每个洛川苹果都贴上了“身份证”，确保从农田到餐桌的优果品质，更让苹果卖出了好价钱。目前，洛川苹果品牌价值达到687.27亿。

　　如今，洛川的电商企业、个体经营户已经超过700家，各种淘宝店铺、微店超过5000家。随着电商的繁荣发展，农民亩产收益更是节节攀升。据统计，2021年果农人均纯收入15900元，年度收入10万元以上的家庭户占到总户数的75%，果业总产值超过110亿元。

　　“未来，洛川将继续与电商平台深度合作，加入电商人才培养计划等资源扶持项目，实现实体经济和数字经济融合发展，让洛川苹果品质与品牌双提升。计划5年内，让‘洛川苹果’的品牌价值达到1000亿。”洛川县县长张晶对洛川苹果的未来充满信心。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 16 版）
(责编：申佳平、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：风云气象“新星”数据产品向全球开放共享
　　人民网北京6月21日电 （记者余璐）“风云三号E星、风云四号B星两颗风云气象‘新星’的主要数据产品将向全球用户开放共享。”近日，在世界气象组织（WMO）执行理事会第75次届会上，中国气象局党组书记、局长庄国泰宣布说。…
国家广电总局：加快推进高清超高清电视发展 有序关停标清电视频道
　　人民网北京6月21日电 （记者王震）据国家广播电视总局网站消息，6月21日，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见。意见指出，到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部