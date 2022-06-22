本报记者 龚仕建

捻袋、套果、系口……炎炎夏日，陕西省延安市洛川县的大塬上，果农们一早便扎到田间地头给苹果套袋。

“打理好幼果，还得赶去冷库盯着发货哩！”洛川姑娘张秀秀说。6月本是洛川苹果的销售淡季，但她凭借网店，将苹果卖往全国，每天都有将近5吨的出货量。

在洛川，像张秀秀一样的电商达人还有很多。从2013年开始，洛川县政府把“洛川苹果”作为主打品牌，全力发展当地电商产业，拉动产业转型升级。自从“触网”以来，洛川苹果电商销售额从400万元增长到去年的超12.5亿元。

伤残复员军人宗栓龙是第一批“吃螃蟹”的人。多年前，洛川虽然种植了很多苹果，但销售量却一直泛不起“大水花”。眼看零星的收果人根本消化不了自家的果子，宗栓龙决定不再被动等待，索性开起了网店。他从美工作图、文案策划、商品上架等网店运营知识学起，每天点鼠标、敲键盘，一遍遍摸索尝试。第一年，他就通过淘宝店卖了1万单洛川苹果，纯收入达到3万元，这让宗栓龙信心倍增。“以前担心卖不出，现在担心不够卖！”尝到甜头的宗栓龙，第二年又在电商平台升级开了一家网店，成了乡亲们的致富带头人。

“与电商平台深度融合的过程中，平台带来供应链和价值链的聚焦、渗透，使得洛川苹果的区位优势更加突出，产业参与者收益递增，人才、技术、资本等要素流动相互促进，形成了洛川苹果产业的螺旋式提升。”洛川县委书记张继东认为，电商点起了洛川产业升级的第一把火，提升了洛川苹果在全国的知名度。

瞅到市场前景的赵恒亮，早在10年前就回乡当起了“新农人”。如今，作为年销售额达1亿元电商龙头企业的老板，他把直播间搬到了洛川苹果直采基地。全自动检测选果线正对着一颗颗苹果进行严格的“全身检查”，“每个苹果都要被拍摄40张照片，测算疤点、有无霉心病、光泽度、甜酸含量。”主播们自豪地介绍，洛川县产业科技支撑能力、智能分选能力、冷藏储存能力已显著提高。

由过去接触中间商到如今直面消费者，电商平台让洛川苹果能随时洞察和捕捉消费者的喜好。洛川县不仅联合电商平台制定了洛川苹果优品等标准，还开展项目实验，严格进行品牌溯源，让每个洛川苹果都贴上了“身份证”，确保从农田到餐桌的优果品质，更让苹果卖出了好价钱。目前，洛川苹果品牌价值达到687.27亿。

如今，洛川的电商企业、个体经营户已经超过700家，各种淘宝店铺、微店超过5000家。随着电商的繁荣发展，农民亩产收益更是节节攀升。据统计，2021年果农人均纯收入15900元，年度收入10万元以上的家庭户占到总户数的75%，果业总产值超过110亿元。

“未来，洛川将继续与电商平台深度合作，加入电商人才培养计划等资源扶持项目，实现实体经济和数字经济融合发展，让洛川苹果品质与品牌双提升。计划5年内，让‘洛川苹果’的品牌价值达到1000亿。”洛川县县长张晶对洛川苹果的未来充满信心。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 16 版）

(责编：申佳平、陈键)