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多地多部门持续开展防汛救灾工作

2022年06月22日07:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　21日，湖南省永州市道县西洲街道石厨头社区，消防救援人员在转移群众。
　　蒋克青摄（影像中国）

　　本报北京6月21日电　中央气象台预计，22日起，随着主雨带东段呈阶梯状北抬，南方多地强降雨将减弱，北方降雨逐渐增多。22日至24日主雨带位于黄淮、江淮、江南北部沿江附近，26日至29日位于东北地区、华北、黄淮、江淮等地。

　　据介绍，此次降雨过程具有波及范围广、雨带移速快的特点，大部地区影响时段在半天左右，短时雨强较大但持续时间短。降雨对缓解河北南部、河南、山东西部和南部、苏皖北部、湖北北部等地的旱情十分有利，上述地区高温天气也将得到短暂缓解。

　　21日，国家防办、应急管理部继续组织气象、水利、自然资源等相关部门联合会商，调度浙江、安徽、江西、湖南、广东、广西、贵州等省份防指做好当前防汛救灾工作，重点做好江河洪水和山洪地质灾害防范应对工作。针对当前汛情，国家防总维持防汛三级应急响应。国家防办持续调度指导相关地区立足于防大汛、抗大险、救大灾，抓实抓细防汛各项责任措施。

　　21日，财政部、应急管理部再次紧急预拨福建、江西、湖南、广西4省（区）2亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方开展防汛救灾工作。今年入汛以来，财政部、应急管理部已预拨地方防汛抗旱救灾资金5.6亿元。

　　记者从水利部获悉：根据《珠江防汛抗旱总指挥部防汛抗旱应急预案》有关规定，珠江防总于21日22时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。20日12时至21日12时，珠江流域西江广西桂平江段、广西藤县至广东德庆江段，广西柳江、桂江，广东北江、贺江，湖南湘江，江西乐安河、信江、修水，浙江钱塘江，福建建溪等113条河流发生超警以上洪水。水利部维持广东、广西2省区水旱灾害防御Ⅲ级应急响应和浙江、安徽、福建、江西、湖南、贵州、云南7省Ⅳ级应急响应，20日加派1个专家组赴江西，目前共有8个工作组（专家组）在广东、广西、江西防汛一线指导洪水防御工作。

　　江西省水文监测中心21日1时继续发布洪水红色预警，重点关注鄱阳湖湖区及五河尾闾等圩堤防洪安全，加强巡查。预计未来4天，鄱阳湖湖区仍将持续上涨且可能发生超警0.6米左右的洪水。截至21日15时，江西鄱阳湖及9条河流超警戒。

　　广东省防汛防旱防风总指挥部决定于21日19时将防汛Ⅱ级应急响应提升至Ⅰ级。广东省防总要求各地各部门高度重视，按照职责分工和预案规定，进一步压实责任，强化巡堤防守，紧急调用各方资源力量投入抗洪抢险。

　　21日16时，广西水利厅和广西气象局联合发布山洪灾害气象预警：预计21日20时至22日20时，河池西北部发生山洪灾害可能性大（橙色预警）；百色东北部发生山洪灾害可能性较大（黄色预警）。21日6时，广西气象局将暴雨橙色预警更新为暴雨蓝色预警，重大气象灾害（暴雨）Ⅱ级应急响应持续生效中。

　　（综合本报记者李红梅、邱超奕、王浩、朱磊、杨颜菲、周欢、李刚、郑壹报道）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 17 版）
(责编：申佳平、陈键)

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