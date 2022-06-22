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小城新气象（我与一座城）

任  蒙
2022年06月22日07:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为广水城市风光。
　　余绍文摄

　　我的故乡在湖北广水。广水市的前身是应山县。这座小小的县城，寄托着我无限的乡愁。

　　童年时，记不清多少回，我跟着父亲步行10多公里来到这座小城。每一次都是从一条石板街走进城中心。记得当时沿街是成排的老屋，青瓦黑窗，街心的石块被行人踏得光溜溜的，两侧铺面的石阶上摆满了杂货。尤其是到了临近春节时，狭窄的小街上涌动着来来往往买年货的人，摩肩接踵，我紧跟着父亲，生怕走丢。

　　很多年后，我已去过国内外很多大大小小的城市，但心中时常挂念的还是这座小城。不仅是因为这里生活着我的父母和亲人，更是因为我对于世界的最早认知是从这片土地开始的，它是我真正的故土。每次回故乡，连车窗外的风和空气都能激起我的遐想。我熟悉这里的一砖一瓦、一草一木，这片土地于我来说是那么亲切。

　　然而，在我的印象里，最初父亲带我见识的这座县城，几十年间几乎没有什么变化。直到上世纪90年代初，小城的交通路口有了红绿灯，这让我对它开始“刮目相看”，从此也越发留意起小城的变化来。

　　改革开放使全国城乡面貌发生了前所未有的变化。地处中部地区的广水，同样紧跟时代的步伐，发展日新月异。

　　过去城外的应山河，而今成了城中河。一河碧水穿城而过，整洁的河堤上杨柳、银杏成行。几座跨河大桥造型各异，庄重而典雅。河流两岸，花木葱茏，高楼林立。街区小公园穿插其间，宽敞的马路四通八达。新建设的居民小区连接成片，一幢幢高楼拔地而起，一座座酒店、大型商场沿路布设。当年，县城最大的“百货公司”不过是一栋两层楼的房子。今昔对照，真是不可同日而语。

　　历史上，这座小城一直文风较盛，不少文化名人都在这里生活过，有崇文向学的风气。小城有一座魁星楼。记得原先的魁星楼坐落在城北的某条小街，砖木结构，墙基已经残破，整个楼体严重倾斜。上世纪末，魁星楼被迁移到城南印台山顶，那里一山独高，可俯瞰全城。高高耸立的新魁星楼巍峨壮观。楼下顺着山体修建了百级台阶。后来，又在印台山下修建了开阔的市民广场。每逢节假日，广场上人声鼎沸。

　　近年来，“印台山文化生态园”也已经建成。生态园内，印台书院、尚书楼、崇文阁、四贤祠、杨涟纪念馆等一座座传统风格的建筑巍然耸立，彰显了地域文化，凸现出这片园子的主题。园区内，还遍植各种林木花卉，并利用湖泊建成湖上栈桥，还有老年健身馆和儿童游乐场。整个生态园集文化传承、休憩健身、生态旅游于一体，免费向游人开放。

　　那些年我回到小城，能根据记忆穿过大街小巷去走亲访友。说不清又过了几年，我回去后却连方向都有些摸不着了。今年春节我回小城小住，其间想散步去城南的市场看看热闹。原计划顺着宾馆门前的大街穿过去，然后原路折回，结果，返回时还是走岔了一个路口，沿途问路好几次。小城的变化太大了。

　　而今的小城，城区规模不知比以前扩大了多少倍，几十年前的小小县城已华丽转身。然而，这么多年来，小城的烟火气依旧。每天黎明时分，小城早早地从睡梦中醒来，街巷里传来“叮叮哐哐”的锅盆响声和说话声，卖早点的摊子开始营业了。接着，大街上一片车水马龙，摩托车、小汽车呼啸而过。小城一天忙碌的生活就这样开始了。

　　小城面貌的巨变缘于经济的腾飞。广水的经济发展曾位于全省“第一方阵”，去年再次跃入全省二类县市前10名。这些年，广水更注重发展质量，大力引进高新技术产业。风机工业园已有40余家风机企业在此置业，广水风机产业连续10多年被列入全省“重点产业集群”。广水化工产业园、冶金产业园和循环经济产业园等新型产业园区不断拓展，生机盎然。

　　我欣喜地看到，进入新时代，故乡的这片土地正不断燃起新的希望。我期待着，下次回到故乡，能够看到这座小城的更多新气象。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 20 版）
(责编：申佳平、陈键)

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