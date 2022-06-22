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坚定信心，巩固经济恢复势头（评论员观察）

周人杰
2022年06月22日07:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国经济拥有巨大优势和潜能，不断展现出强大的韧性和活力，这是我们扎实稳住经济的底气所在 

　　坚持实事求是，具体问题具体分析，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，推动一揽子政策措施落实好

　　

　　工业生产由降转升，外贸进出口明显加快，就业改善，物价稳定……近日，国家统计局公布的5月经济数据显示，随着国内新冠肺炎疫情防控形势总体改善，生产需求逐步恢复，就业物价总体稳定，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。这充分显现出宏观政策的多重积极效应，展现出中国经济的强大韧性。

　　习近平总书记指出：“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变”。从生产端来看，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，高技术制造业增加值同比增长4.3%，供给逐步回升，产能恢复向好；从需求端来看，全国固定资产投资（不含农户）环比增长0.72%，社会消费品零售总额降幅比上月收窄4.4个百分点，需求逐步改善，消费潜力释放。总体上，5月份经济景气水平较4月份有所改善。我们要坚定信心，继续加大宏观政策调节力度，着力稳定宏观经济大盘，推动经济持续恢复。

　　经济运行呈现恢复势头，来自中国经济的强大韧性和基本面的长期支撑。企业复工复产加快，工业生产由降转升，前期受疫情冲击比较大的长三角地区和东北地区生产明显改善，5月份规模以上工业增加值降幅比上月收窄均超过10个百分点，显示出市场主体快速、有效的自我修复能力。外贸展现较强韧性，5月份进出口增速明显加快，采购经理指数有所回升，货物进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。经济结构优化态势持续，新能源汽车、太阳能电池等新产品的产量继续保持高速增长，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业生产指数分别增长8.0%、5.5%。中国经济拥有巨大优势和潜能，不断展现出强大的韧性和活力，这是我们扎实稳住经济的底气所在。

　　经济运行呈现恢复势头，来自宏观调控“组合拳”政策措施的落地见效。一方面，投资规模持续扩大、带动作用增强，1—5月份基础设施投资同比增长6.7%，计划总投资亿元及以上的大项目完成投资同比增长10.2%，显示出有效投资对稳增长的关键性作用。另一方面，就业改善、物价总体稳定，5月份全国城镇调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点，居民消费价格同比上涨2.1%，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅与上月持平，显示出调控的精准高效。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央具有驾驭中国经济的高超能力，我国宏观调控经验丰富、前瞻性强、政策工具多、回旋余地大，接下来宏观政策实施力度将进一步加大，继续支持实体经济发展，是我们扎实稳住经济的信心所在。

　　也要看到，经济的恢复仍然是初步的，恢复基础还需要巩固好、坚持好。面对困难挑战，我们要坚持实事求是，具体问题具体分析，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，推动一揽子政策措施落实好。科学判断、坚定信心，求真务实、迎难而上，辩证看待经济运行中增多的积极变化，把稳增长放在更加突出位置，切实担负起稳定宏观经济的责任，我们一定能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，继续巩固经济恢复势头，保持经济社会大局总体稳定，推动实现高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 09 版）
(责编：申佳平、陈键)

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