人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

切实提升消费者信任度安全感（人民时评）

李思辉
2022年06月22日07:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　专注于改善购物体验，致力于提升消费者的信任度、安全感，商家才能真正赢得市场、赢得未来

　　

　　作为常见促销手段，打折能够让商品更具性价比，帮助商家吸引客户。如今，随着电商行业的快速发展，每逢“618”“双11”等节点，相关促销活动打折力度往往较大，既让消费者得到实惠，也促进了社会消费。然而，一些虚假打折现象频频出现，且花样不断翻新。

　　标价不实，先涨后降，“大数据杀熟”，在满减优惠等方面藏“猫腻”……从线上到线下，层出不穷的套路令人防不胜防，导致不少消费者中招。有的人被打折所吸引，在完成消费后却发现，促销商品竟比打折前还要贵。虚假打折其实是掩耳盗铃，有关行为不仅涉嫌违反消费者权益保护法等法律法规，也有损价格诚信、商业诚信，甚至影响社会诚信，危害不可小视。商家采取虚假打折手段，虽能获得短期利润，却终将失去消费者的信任。

　　近年来，有关部门持续加大治理力度，集中整治虚假打折等市场乱象，取得了实效。中国消费者协会发布的2022年主题调查结果显示，近七成受访者对国内消费环境总体表示放心。同时也要看到，我国消费市场规模巨大，虚假促销的形式日趋隐蔽，新变种不断出现。因此，相应的治理举措也须与时俱进。不久前，国家市场监管总局公布《明码标价和禁止价格欺诈规定》，明确经营者在进行价格比较、折价、减价等活动时的具体要求，列举了予以禁止的典型价格欺诈行为，具有很强的现实针对性。

　　治理虚假打折，难以毕其功于一役，需要久久为功、持续用力、深入推进。首先，依法加强惩治力度，对虚假打折等违法经营行为露头就打，提高其违法成本。其次，依法健全严格的“原价”认定，督促商家遵守相关规定，禁止随心所欲虚标价格、进行虚假打折。此外，还可建立“黑名单”制度，对严重违法违规者实行行业禁入，推动商家增强依法经营的自觉性。多措并举、凝聚合力，就能维护市场秩序，改善消费体验，助力优化营商环境。

　　虚假打折现象侵害消费者切身利益，必须依法予以规范。当前，高效统筹疫情防控和经济社会发展，需要释放消费的力量。越是在这样的背景下，越要对虚假打折、价格欺诈等行为加强治理。通过依法整治，创造更安心的消费环境，有助于提振消费者的信心，从而激发购买力、促进消费。同时，在治理过程中，也应尊重和保障商家正当权益。比如，《明码标价和禁止价格欺诈规定》明确了“经营者有证据足以证明没有主观故意”等不属于价格欺诈的3类情形。既坚决维护消费者的合法权益，又避免对商家造成误伤，才能促进公平交易，真正营造良好消费环境。

　　打折实质上是一种让利多销、打造口碑、吸引客户的促销手段，绝非价格欺诈。营销打折产品，需要价格诚实、保证质量，否则只能做“一锤子买卖”。在法治更加健全、消费者权利意识更强的今天，专注于改善购物体验，致力于提升消费者的信任度、安全感，商家才能真正赢得市场、赢得未来。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月22日 09 版）
(责编：申佳平、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国气象局：风云气象“新星”数据产品向全球开放共享
　　人民网北京6月21日电 （记者余璐）“风云三号E星、风云四号B星两颗风云气象‘新星’的主要数据产品将向全球用户开放共享。”近日，在世界气象组织（WMO）执行理事会第75次届会上，中国气象局党组书记、局长庄国泰宣布说。…
国家广电总局：加快推进高清超高清电视发展 有序关停标清电视频道
　　人民网北京6月21日电 （记者王震）据国家广播电视总局网站消息，6月21日，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见。意见指出，到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部