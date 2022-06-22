李思辉

专注于改善购物体验，致力于提升消费者的信任度、安全感，商家才能真正赢得市场、赢得未来

作为常见促销手段，打折能够让商品更具性价比，帮助商家吸引客户。如今，随着电商行业的快速发展，每逢“618”“双11”等节点，相关促销活动打折力度往往较大，既让消费者得到实惠，也促进了社会消费。然而，一些虚假打折现象频频出现，且花样不断翻新。

标价不实，先涨后降，“大数据杀熟”，在满减优惠等方面藏“猫腻”……从线上到线下，层出不穷的套路令人防不胜防，导致不少消费者中招。有的人被打折所吸引，在完成消费后却发现，促销商品竟比打折前还要贵。虚假打折其实是掩耳盗铃，有关行为不仅涉嫌违反消费者权益保护法等法律法规，也有损价格诚信、商业诚信，甚至影响社会诚信，危害不可小视。商家采取虚假打折手段，虽能获得短期利润，却终将失去消费者的信任。

近年来，有关部门持续加大治理力度，集中整治虚假打折等市场乱象，取得了实效。中国消费者协会发布的2022年主题调查结果显示，近七成受访者对国内消费环境总体表示放心。同时也要看到，我国消费市场规模巨大，虚假促销的形式日趋隐蔽，新变种不断出现。因此，相应的治理举措也须与时俱进。不久前，国家市场监管总局公布《明码标价和禁止价格欺诈规定》，明确经营者在进行价格比较、折价、减价等活动时的具体要求，列举了予以禁止的典型价格欺诈行为，具有很强的现实针对性。

治理虚假打折，难以毕其功于一役，需要久久为功、持续用力、深入推进。首先，依法加强惩治力度，对虚假打折等违法经营行为露头就打，提高其违法成本。其次，依法健全严格的“原价”认定，督促商家遵守相关规定，禁止随心所欲虚标价格、进行虚假打折。此外，还可建立“黑名单”制度，对严重违法违规者实行行业禁入，推动商家增强依法经营的自觉性。多措并举、凝聚合力，就能维护市场秩序，改善消费体验，助力优化营商环境。

虚假打折现象侵害消费者切身利益，必须依法予以规范。当前，高效统筹疫情防控和经济社会发展，需要释放消费的力量。越是在这样的背景下，越要对虚假打折、价格欺诈等行为加强治理。通过依法整治，创造更安心的消费环境，有助于提振消费者的信心，从而激发购买力、促进消费。同时，在治理过程中，也应尊重和保障商家正当权益。比如，《明码标价和禁止价格欺诈规定》明确了“经营者有证据足以证明没有主观故意”等不属于价格欺诈的3类情形。既坚决维护消费者的合法权益，又避免对商家造成误伤，才能促进公平交易，真正营造良好消费环境。

打折实质上是一种让利多销、打造口碑、吸引客户的促销手段，绝非价格欺诈。营销打折产品，需要价格诚实、保证质量，否则只能做“一锤子买卖”。在法治更加健全、消费者权利意识更强的今天，专注于改善购物体验，致力于提升消费者的信任度、安全感，商家才能真正赢得市场、赢得未来。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)