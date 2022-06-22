周根山

乡村振兴，人才是关键。第四轮高校毕业生“三支一扶”计划（2021—2025年）去年启动，持续选派高校毕业生到基层支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等，为助推乡村振兴战略实施提供人才支撑。近日，人力资源和社会保障部、财政部印发通知，明确2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名，招募计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫县等倾斜。这既为基层输送一批人才，也为有志青年投身乡村振兴建功立业提供了广阔舞台。

将个人成长自觉融入党和国家事业发展，是最佳选择。当前，乡村振兴战略正在有力有序推进中，党和国家采取多种举措激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手，打造一支强大的乡村振兴人才队伍，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。毫无疑问，这是有志青年经风雨、见世面、壮筋骨、长才干的重要战场。广大农村尤其是发展相对落后的地方，对教育、医疗、现代农业等方面人才，求贤若渴。因此，身怀一技之长的高校毕业生投身乡村振兴，大有可为，正当其时。

艰苦磨砺，是成长成才成功的必经之路。我们党历来注重在基层一线和困难艰苦的地方培养锻炼年轻干部和青年人。青年人处在成长进步的关键期，不能精于算计、总想着走捷径。特别是在干事创业的起步阶段，不要做“温室花”，而要去“墩墩苗”，只有这样才能最终成长为可堪大用的人才。有的年轻同志“不缺干劲缺韧劲，不缺活力缺定力”，很重要的一个原因是经验不足、阅历不深、磨砺不够，少了基层锤炼这一关。实践证明，材质疏松的“速生树”很难长高，爱抄近路的人往往走不远，多下一些苦功夫、笨功夫，有助于夯基筑台、行稳致远。

基层一线，是增长见识、了解国情的大课堂。乡村振兴绝不是轻轻松松就能够完成的，需要付出艰苦努力。在此过程中，必然会遇到这样那样的问题，有的困难可能超出想象。人须在事上磨，青年人不经历急难险重任务，不接一接“烫手山芋”，不当几回“热锅上的蚂蚁”，很难磨出真功夫、硬本领。越是困难大、矛盾多的地方，越能磨砺品质，考验毅力。近些年来，不少年轻同志与基层群众同吃同住同奋斗，正是这样的人生课堂，让他们不仅谙熟民情、了解乡亲们最需要什么，还磨炼了意志、锻炼了能力，收获了受益终生的东西，更加坚定了忠诚于党、报效祖国、服务人民的信念。

乡村振兴是经济社会全面发展的重要一环。乡村振兴的壮美画卷正在有序展开，广大有志青年应主动挑起大梁，扛起责任担当，深入基层一线，夯实思想根基，发挥创新活力，彰显实干本色，交出亮丽“成绩单”。

（摘编自《中国纪检监察报》）

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)