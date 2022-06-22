魏传永

营商环境是市场主体生存发展的土壤，营商环境优，企业发展好

习近平总书记指出：“要加快转变政府职能，培育市场化法治化国际化营商环境。”营商环境是市场主体生存发展的土壤，营商环境优，企业发展好。近年来，山东单县把优化营商环境作为转变政府职能、推进“放管服”改革、促进经济社会高质量发展的重要抓手，着力打造服务高地，为各类市场主体投资兴业创造有利条件。

转变职能，更好发挥政府作用。近年来，单县积极探索创新，着力推动角色转变。增强服务意识，在重点项目建设、重点企业发展中，政府各部门负责人根据企业需求，当好解决问题、助推发展的“服务员”。鼓励主动上门，改变以前等着企业对接政策的方式，要求相关部门领导干部深入企业走访、精准对接需求，让各类措施及时落地见效。明确责任定位，为企业提供政策服务，意味着要把责任贯穿于工作全过程，需要以不断强化的责任感带动提升服务质效。经过实践，相关领导干部进一步明确了职责担当，有效增强了企业归属感，促进营商环境既“亲”又“清”。

完善机制，推动营商环境进一步法治化规范化。法治是最好的营商环境。单县立足推动涉企服务制度化、规范化、法治化，着力建立完善4项机制。建立精准服务机制，相关部门负责人带头进企业、入一线、到基层，通过“一对一”“面对面”方式，开展“个性化+全流程”的服务；建立督导调度机制，每周召开工作专班例会，研究解决企业问题，难以协调解决的，以重点工作清单形式交付相关职能部门限期办理；建立司法联动机制，涉企纠纷诉讼案件做到快立、快审、快执，开展法律服务代理等活动，护航企业发展；建立政企互动机制，邀请相关人士常态化列席县政府相关会议，定期公布县委政府重要决策、政策解读及热点问题，拓宽政企交流渠道。不断在实践中完善、优化各项机制，有助于夯实优化营商环境的法治基础，让更多企业愿意投资、乐于兴业。

技术赋能，打造数字化服务环境。近年来，单县依托数字应用技术，推动服务企业便利化、高效化。强化智慧城市建设，建设集数据共享交互、政务服务、可视化展现于一体的智慧政务数据共享分析平台，让企业、群众办事更方便。强化平台载体配套建设，建成百姓管家智慧服务平台，运用企业版APP，对平台上企业反映事项，责任单位要在1小时内了解情况、3个工作日内办结。强化审批服务改革，制定471项政务服务标准，开展伴随式“贴心帮办”“舒心代办”服务，今年以来累计帮办代办事项超2500件。实施政务云、网提升行动，99个单位（含乡镇）接通电子政务外网行政服务域，县级部门自建业务系统政务云应上尽上。通过加强数字开放共享，打破信息壁垒，做到利企便民、精准服务、整体协同、透明高效。以数字政府建设优化营商环境，能更好满足群众对高质量政务服务的期待。

营商环境只有更好，没有最好。继续深化“放管服”改革，以多措并举的有力措施持续优化发展的“软环境”，才能让各类市场主体的活力充分迸发，为推动经济社会高质量发展作出应有贡献。

（作者为山东省单县县委副书记、县长）

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)