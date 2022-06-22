新华社福州6月21日电 南方省份粮食生产座谈会日前在福建省三明市召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于保障国家粮食安全的系列重要讲话精神，采取坚决有力措施加强南方省份粮食生产，加快巩固提升综合生产能力，为实现全国粮食稳产增产作出应有贡献。

胡春华指出，南方省份是我国粮食重要产区，在保障国家粮食安全中具有不可替代的重要作用。习近平总书记多次强调，保证粮食安全，大家都有责任，任何省区市，无论耕地多少，都要承担粮食生产责任。我们要全面贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步提高对抓好南方省份粮食生产的认识，充分利用光热条件好、水资源充沛、土地类型和物种资源多样等有利条件，落实好藏粮于地、藏粮于技战略，切实巩固粮食生产恢复的良好态势，确保不折不扣完成粮食生产目标任务。

胡春华强调，要加强耕地保护建设，逐步把永久基本农田全部建成旱涝保收的高标准农田，夯实粮食生产根基。要恢复和发展多季粮食种植，积极发展多种粮食生产，拓宽粮食稳产增产渠道。要积极推进丘陵山区农业机械化，加快发展农业现代化，提高粮食生产的科技支撑和经营管理水平，大力发展优质高效农业，多途径增加种粮农民综合收益。

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 02 版）

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