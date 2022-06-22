罗熙丹

金砖国家领导人第十四次会晤即将举行，与会各国领导人将围绕“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”主题探讨进一步深化金砖合作。当前，大宗商品市场波动加剧，通货膨胀在多国蔓延，粮食安全威胁上升，乌克兰危机带来多重挑战，国际社会合力应对疫情冲击、推动世界经济复苏的必要性更加凸显。在今年金砖国家主席国中国的推动下，金砖国家制定了坚实的合作议程，充分体现了在严峻挑战面前加强对话、协调与合作的决心。

金砖国家是国际舞台上一支举足轻重的力量。金砖国家加强合作，有助于为处于动荡变革期的世界注入发展信心和合作动力。虽然在历史和文化上存在差异，但金砖国家通过持续加强合作、实现共同目标向世界表明，完全可以在不同文化之间架起相互理解的桥梁，共同维护世界的多样性。

总部位于上海的新开发银行是金砖合作推动完善全球治理、促进共同发展的一个成功例证。新开发银行的业务范围不断拓展，去年还成功实现首轮扩员。据统计，新开发银行已累计批准对85个发展项目提供超过310亿美元资金支持。该机构未来5年还将为成员国提供300亿美元资金支持，其中40%的资金将用于减缓气候变暖进程。新开发银行将继续与广大新兴市场和发展中国家携手共进，推动既契合各国自身发展战略又符合全球可持续发展目标的发展议程。

今年以来，中国作为金砖国家主席国，成功举办了70多场会议和活动，推动金砖合作在许多方面取得积极进展。这些合作为金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会等重要活动奠定坚实基础。此次系列重要活动十分关键，必将有力推动世界朝着多极化方向发展，为全球多边合作注入强劲动力。

中国提出的全球发展倡议凸显对发展议题的重视，对完善全球治理、落实联合国2030年可持续发展议程有着极其重要的意义。着眼长远发展，国际社会迫切需要让支撑新生产、新消费的技术革新惠及更多人口。当前，中国在许多新兴技术领域处于领先位置，能够为推动国际科技交流合作发挥更大作用。

当今世界，各国是相互依存的命运共同体。建立一个更健康、更绿色、更繁荣的世界，应当动员国际社会所有成员共同行动，建立更加深入、更具创造性的伙伴关系。金砖国家在能源转型、数字经济、保护生物多样性和加强全球供应链韧性等许多关键领域处于全球前沿，完全可以为完善全球治理发挥更大作用。展望未来，金砖国家持续推进构建高质量伙伴关系，必将为应对全球挑战作出更大贡献，推动开创全球发展新时代。

（作者为新开发银行高级咨询专家、巴西国际关系研究中心高级研究员，本报记者陈一鸣采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年06月22日 06 版）

(责编：申佳平、陈键)