本报记者 叶 子

王 琪作（新华社发）

6月13日至6月19日这一周，是中国连续举办的第32个全国节能宣传周。全国多地开展了内容丰富、形式多样的线上活动，广泛普及节能降碳基础知识，充分调动全民参与节能降碳的积极性。

节能科普丰富有趣

选择在自然光充足的地方办公，利用节能灯泡照明，养成随手关灯的习惯；将电脑屏幕调成中等亮度，既能省电又能保护视力；纸张双面打印、复印，既可以减少费用，又可以节能减排……最近，广东省中山市东区街道办事处官方微信号的文章《这些低碳小妙招超实用，快来一键Get》在朋友圈里被广泛转发。

全国节能宣传周期间，类似文章如《家庭节能，这些小妙招快收藏！》《节能宣传周来了！这些小知识学起来》等，通过图文并茂的形式，花式普及节能知识，受到了网友欢迎。有留言说：“哪些日常行为可以节能减碳非常清晰，收藏了”“赞！绿色生活，从我做起”。

除了发布生动有趣的科普文章，多地还制作节能减碳短视频、开展“光盘”打卡活动、推出系列宣传海报、上线节能主题的动漫表情包……通过多种形式传播低碳节能知识、宣传绿色和可持续发展理念。

市民纷纷响应绿色低碳号召，从日常生活做起，分享节能环保习惯，共享文明健康生活。不少人还通过答题小游戏的方式参与线上活动、争做节能达人。

近日，国家节能中心会同相关单位共同打造了一款线上知识竞赛小程序，推出“趣味云闯关”活动。用户可参与每日答题，也可以选择1对1在线比赛模式，在答题闯关中学习节能知识。其中的问题包括：夏天室内空调温度过低既费电，又削弱人体抵抗力、易导致感冒，提倡调至多少度可节能？磁化燃烧节能技术主要适用于液体燃料，这个说法对吗……，等等。

中国环境报社与清华苏州环境创新研究院也上线挑战赛，准备了50道趣味节能低碳题，供网友们挑战。

生动展示减碳成效

四川水电力量有多强？四川光伏发电潜力有多大？四川风能资源有多丰富？近日，四川日报新媒体平台推出一组互动式海报，通过点击获取答案的形式，邀请网友一起“点亮”四川的减碳成绩单。

展示节能工作取得的显著成效，是全国节能宣传周的重要内容。打开今年全国节能宣传周的专题页面，中国节能减排的成效一目了然：党的十八大以来，中国以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.5%的经济增长，能耗强度累计降低26.2%，相当于少用约14亿吨标准煤，少排放二氧化碳约29.4亿吨，有力推动高质量发展。

北京市通过央视网2022年节能宣传周“云”启动专题页面，展示了北京市居住建筑、公共建筑等领域的超低能耗建筑示范项目，宣传超低能耗建筑理念。云南省发改委制作了系列海报在线上传播，从能源利用效率、产业和能源结构、节能政策和制度体系、重点领域绿色转型、节能降碳全民行动等方面，系统梳理当地节能工作的成效。

网友称赞说，通过线上宣传展示，自己充分认识到节能和提高能效对推动生态文明建设、促进高质量发展的重要作用，感受到了满满的获得感。

力促绿色节能消费

“你领到绿色节能消费券了吗？用券购买节能产品有优惠。”最近，北京白领何女士登录某电商软件时，领取了一份绿色消费券包，包含8张消费券，总金额1500元。正巧，她准备为家里购置一台电冰箱，了解使用规则后便选择了一款节能型产品，最终费用减少了200元。

为进一步释放绿色节能消费潜力，加快形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，北京市发放新一轮绿色节能消费券，今年6月至10月，面向在京消费者，在京东、苏宁、大中、国美等参与企业自有的线上平台发放绿色节能消费券，线上线下均可使用。

“这种消费券挺实用的，既能助企纾困，又刺激了绿色消费需求。”何女士说，绿色节能消费券适用商品已扩大至21类，还包括了一些符合要求的手机产品，在线上购物支付时直接选用消费券即可满减，非常方便。

宣传绿色低碳意识，最终要转化到行动上。上海市在今年的节能宣传周活动中，通过支付宝向全体市民派发复工复产交通出行25元专项补贴，可在公交、地铁、单车、打车等场景使用，推动绿色出行。上海市还与相关企业合作，鼓励市民通过旧衣循环利用，赢取多肉绿植。

不少人在购买电器时，已养成识别能级的习惯，尽量选购节能产品；购买咖啡等饮品时，有人放弃一次性塑料杯，选择自带杯……绿色消费理念正在全社会逐步普及。专家表示，绿色消费对于供给端向绿色低碳转型，也具有积极的撬动作用。

(责编：申佳平、陈键)