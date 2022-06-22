本报北京6月21日电 （记者张璁）国家互联网信息办公室日前就《互联网跟帖评论服务管理规定（修订草案征求意见稿）》（以下简称征求意见稿）公开征求意见。

征求意见稿明确，跟帖评论服务提供者、跟帖评论服务使用者和公众账号生产运营者不得通过发布、删除、推荐跟帖评论信息以及其他干预跟帖评论信息呈现的手段侵害他人合法权益或者谋取非法利益。不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息，恶意干扰跟帖评论正常秩序，误导公众舆论。

根据征求意见稿，跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的跟帖评论服务使用者，应当依法依约采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停账号更新、关闭账号、禁止重新注册等处置措施，并保存相关记录；对未尽到自主管理义务导致跟评环节出现违法和不良信息内容的公众账号生产运营者，应当根据具体情形，依法依约及时采取警示、删除信息、阶段性限制跟帖评论功能直至永久关闭跟帖评论功能、暂停账号更新、关闭账号、禁止重新注册等处置措施，并保存相关记录，及时向网信部门报告。

征求意见稿提出，跟帖评论服务提供者落实跟帖评论服务管理主体责任不到位，存在较大安全风险或者发生安全事件的，由国家和地方网信部门依照相关法律法规采取警告、通报批评、罚款、暂停跟帖评论功能、停止服务等措施。

(责编：申佳平、陈键)