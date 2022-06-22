本报记者 王俊岭

国家统计局日前发布了房地产市场的最新数据，据国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，5月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓，新建商品住宅环比下降城市个数减少。

从环比看，5月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有43个，比上月减少4个；70个大中城市中，二手住宅销售价格环比下降城市有53个，比上月增加3个。从同比看，5月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.5%和1.7%，涨幅比上月分别回落0.4和0.7个百分点；二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.7个百分点；二手住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月扩大0.7个百分点。

国家统计局新闻发言人付凌晖说，房地产市场今年以来整体处于下行态势。尽管房地产投资出现下降，但是随着房地产市场长效机制不断完善，坚持“房住不炒”，持续稳房价、稳地价、稳预期，因城施策，积极推进保障房和长租房建设，有利于房地产市场健康发展。同时，近期各地也在加大稳定房地产市场政策措施的实施力度，采取多种措施有效满足居民合理住房需求，加之房地产中长期贷款利率下调、居民购房负担降低，都有利于房地产市场趋稳。

一方面，住房交易市场逐步走稳，向市场传递了信心。贝壳研究院首席市场分析师许小乐认为，在一系列稳增长政策的作用下，5月新房价格环比边际改善、环比跌幅收窄、下跌城市个数减少，释放出中国房地产市场进一步趋稳的积极信号。“6月以来，各地对合理住房需求的政策支持力度仍在加强，对房地产企业融资支持、风险纾困等政策也在持续落地见效。从现有成交情况看，6月上半月贝壳50城二手房日均成交量较5月日均水平超过20%。接下来，随着供需两端潜力的持续释放，后市成交有望延续平稳回暖的态势。”许小乐对本报记者说。

另一方面，住房租赁市场健康发展，同样释放了积极信号。近期，各地复工复产有序开展，特别是5、6月份高校毕业生进入租赁市场，新增租赁需求持续增长。不过，房租价格相对平稳。据自如相关负责人介绍，自如通过数字化管理系统，在业主委托价格、房屋改造和服务成本以及市场供需等多方面因素的综合影响下，动态计算每套房源价格水平，严格规定了涨幅上限值，以保证租金在长时间内处于合理平稳水平。“今年第二季度，自如全国租金水平保持整体平稳的状态，环比波动幅度在上下2%范围内。目前客户续约价格与去年同期相比平均涨幅在2.5%至3%。”

金融政策为房地产市场延续走稳态势创造了有利条件。

中国人民银行副行长潘功胜表示，中国幅员辽阔，房地产市场区域特征明显，不同城市之间、不同地区之间差别较大，房地产市场调控需要坚持因城施策、因地制宜。“近期，已有多个城市在国家房地产市场长效机制的框架下因城施策，优化完善房地产政策。中国人民银行也会同银保监会将全国层面首套住房个人住房贷款利率下限下调20个基点。”潘功胜说，中国城镇化仍处于发展阶段，居民家庭改善性住房需求潜力较大，租购并举发展模式有很大的发展空间。下一步，中国人民银行将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，按照探索新发展模式的要求，因城施策实施好差别化住房信贷政策，更好满足购房者的合理住房需求，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展。

“房地产的产业链比较长，对相关行业拉动较大。随着房地产市场逐步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现。”付凌晖说。

(责编：申佳平、陈键)