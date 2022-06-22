本报北京6月21日电 （记者贺勇）交通行业是减污降碳的重点领域，北京市制定新能源汽车推广应用实施方案，大力推进车辆“油换电”，2025年全市新能源汽车累计保有量力争达到200万辆。

近年来，北京市构建了国内最严格的机动车排放污染防治体系，推动交通领域减污降碳。“北京主要采用持续推进移动源污染防治和努力构建绿色低碳交通这两大抓手实现交通领域减污降碳。”北京市机动车排放管理事务中心副主任曹宏林在北京市生态环境局主办的“我与低碳交通”线上访谈活动中表示。

推广新能源汽车，是优化车辆能源结构关键且有效的举措。北京交通发展研究院节能减排中心主任刘莹介绍，新能源车不仅是应对气候变化实现碳中和的核心策略，也是汽车产业发展的重要支撑。“当前，按消耗的油和电核算，一辆汽油小客车年碳排放量约2.5吨，一辆新能源小客车年碳排放量约为1.2吨，而且随着发电端风电、水电等绿电比例的提高，新能源车碳排放量还会大幅降低。”

通过“油换电”，北京公交集团已逐渐摸索出独具北京公交特色的发展模式，形成了以纯电动为主、混合动力为辅、燃料电池为补充的发展方向。据北京公交集团有关负责人介绍，与2016年相比，2021年北京公交集团能源消耗减少了20万吨标准煤，二氧化碳排放量减少40万吨，柴油消耗量由25万吨下降到10万吨以内。

据介绍，截至2021年底，北京市累计新能源汽车的保有量已经达到50.7万辆。刘莹说，未来将从三方面优化新能源汽车使用环境：一是提升充电服务水平；二是激励消费者选购新能源汽车；三是积极探索绿色碳激励模式，比如通过碳市场给予新能源车消费者、新能源车生产企业更多的激励和社会认可。

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