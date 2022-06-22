50亿元人民币央行票据在港成功发行
2022年06月22日07:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
新华社北京6月21日电 （记者吴雨）中国人民银行21日宣布，当日在香港成功发行50亿元人民币央行票据。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。
记者从中国人民银行了解到，此次发行的50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.30%。多个国家和地区的银行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约为228亿元。
近年来，在离岸市场发行的人民币国债、金融债券和企业债券不断增加，发行方式和发行地点日益多样化。
中国人民银行相关人士表示，目前，中国人民银行常态化在香港发行人民币央行票据，不仅丰富了香港市场人民币投资产品系列和流动性管理工具，而且带动了境内金融机构、企业等其他主体在离岸市场发行人民币债券，对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。
(责编：申佳平、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国气象局：风云气象“新星”数据产品向全球开放共享
- 人民网北京6月21日电 （记者余璐）“风云三号E星、风云四号B星两颗风云气象‘新星’的主要数据产品将向全球用户开放共享。”近日，在世界气象组织（WMO）执行理事会第75次届会上，中国气象局党组书记、局长庄国泰宣布说。…
相关新闻
- 评论
- 关注