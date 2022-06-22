新华社北京6月21日电 （记者邹多为）海关总署21日发布数据显示，今年前5个月，我国与俄罗斯、巴西、印度、南非4个金砖国家双边贸易持续增长，进出口总值1.31万亿元，同比增长12.1%，高出同期我国外贸整体增速3.8个百分点。

具体来看，前5个月，我国对其他金砖国家出口6560亿元，增长18.1%；进口6517.1亿元，增长6.6%。

从国别来看，俄罗斯是我国在金砖国家中的第一大伙伴国，前5个月，双边贸易总值为4198亿元，增长26.5%。其中，出口1567亿元，增长5.2%；进口2631亿元，增长43.9%。此外，我国对巴西进出口4150亿元，增长7.3%；对印度进出口3442.5亿元，增长10%；对南非进出口1286.5亿元，下降5%。

从主要进出口商品看，机电产品和劳动密集型产品约占我国对其他金砖国家出口总值的69.7%，能源产品、农产品、金属矿及矿砂约占我国自其他金砖国家进口总值的76.3%。

海关总署表示，我国与其他金砖国家双边贸易互补性强。随着金砖国家经贸合作走深走实，我国与其他金砖国家进出口有望延续去年以来的增长态势。

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