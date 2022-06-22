6月21日，广州市服务民营企业科技创新“优创”行动启动暨工行民科园科技特色支行揭牌仪式举办。

工行广州分行行长周骏表示，广州工行始终坚持站位高远、服务全局，不唯大小、不唯所有制，持续加大对民营企业、尤其是民营科创企业的支持力度。近三年，累计为全市民营企业发放融资超3000亿；为2200多家民营科创企业提供超200亿元的融资支持。广州工行将以此次活动暨揭牌仪式为起点，推动产品升级、渠道升级、服务升级，为民营企业、民营科技园等提供更为全面的专属产品、更具特色的线下线上渠道、更加优质的综合服务。

活动中，工行广州民科园科技特色支行正式揭牌，目前以工行广州太和支行为服务载体，先行为民科园企业及员工提供专业金融服务。特色支行将结合民科园所处区域、地段，结合广州民营科技园内科创企业资源情况、行业聚集情况，调动包括工行广州分行行内外资源，发展创新产业集群，探索具有特色的高质量发展模式，构筑具有特色的科创金融竞争优势。

此外，广州民科园管理委员会与工商银行广州科技支行共同签署《服务民营企业科技创新战略合作框架协议》，双方将在建设全国工商联民营企业科技创新示范基地、民营企业金融服务、民营企业产学研用协同创新、民营企业高管培训交流等领域深化合作。工行还针对民科园企业，推出工银民科园“智胜”服务方案，从融资、投资、结算、企业上市、个人理财等多个维度提供全方位专业化服务。

工行广州分行相关负责人表示，未来，该行将以有力、及时的服务助力地方经济高质量发展，助力稳经济大盘、保市场主体，共同推动民营企业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)