原标题：农业银行携手央企为中小微企业纾困解难

保产业链供应链稳定是畅通国民经济循环的基础。近年来，农业银行将供应链金融业务作为服务产业链核心企业及其上下游客户的重要抓手，助力央企稳链补链固链，促进大中小微企业融通、实现合作共赢发展。依托线上供应链金融平台“农银智链”，农业银行为400余家央企核心子公司上线供应链金融服务，带动上下游2.7万多户中小微企业，截至5月末，累计提供资金支持超过1500亿元。

农业银行聚力重点行业和区域，精准对接民生领域产业链大中小微企业客群融资痛点、堵点与难点，积极助力建筑、交通、农产品、新能源、工业制造、电信、医药等领域稳链补链固链，同时推动产业链上中下游、大中小微企业融通创新，实现协同发展。

农业银行打造电力行业“绿色信贷+供应链融资”全链条综合金融服务模式，持续拓展电力建筑施工、电气装备制造等央企供应链金融业务，支持产业链上的风机制造、电线电缆、建材等材料供应与设备制造类企业，以及物流运输与施工类等中小微企业融资需求。

农业银行积极服务“六稳”“六保”，支持基础设施领域重大民生项目建设，着力打造央企供应链和场景金融生态，以“项目贷款+供应链融资”“供应链融资+农民工工资代发”模式，服务建筑行业上下游中小微企业和农民工群体，目前已累计带动建筑央企上下游中小微企业数量突破2万户，满足其资金需求。

农业银行支持国家科技网信产业发展，积极对接某国有综合性IT集团业务需求。年初以来，已为140余户中小微企业供应商提供融资服务，为疫情之下中小微企业融资纾困解难。

农业银行在制度、产品、系统等方面开展多维度创新，助力某大型央企钢铁集团打造生态圈产业链，为集团产业链客户提供贷款、银行承兑汇票、“保理e融”等服务。针对该核心企业下游客户订货预付款融资难题，以企业内部担保公司为下游客户担保，助力产业链相关企业稳健协同发展。

(责编：曹淼、李源)