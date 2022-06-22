人民网北京6月22日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部服务构建新发展格局工作领导小组第三次会议召开，会议认真听取《交通运输部服务构建新发展格局工作领导小组2021年工作总结（讨论稿）》汇报，审议并原则同意《交通运输部办公厅关于调整部服务构建新发展格局工作领导小组有关事项的通知（讨论稿）》《交通运输部服务构建新发展格局工作领导小组2022年工作要点（讨论稿）》《西部陆海新通道综合交通运输体系建设2022年工作要点（讨论稿）》等文件。

会议指出，2021年以来，部服务构建新发展格局领导小组各成员单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实做好“强网络、建体系、抓创新、促开放、优治理”各项工作，服务构建新发展格局取得阶段性成效。2022年，要进一步落实加快建设交通强国要求，加快推进重点任务和项目。

一是适度超前开展交通基础设施投资，精准补齐综合交通网短板。

二是促进现代物流体系建设，加快构建“内外连通、安全高效”的物流网络。

三是加强科技创新、体制机制创新和方式方法创新，不断增强发展动能。

四是切实做好交通运输安全生产工作，加快形成绿色低碳交通运输方式。

五是深化交通运输对外交流与合作，以高水平交通全球合作促进我国更高水平对外开放。

六是持续推进重要领域和关键环节改革，进一步优化营商环境，激发主体活力。

会议强调，推进西部陆海新通道综合交通运输体系建设是服务构建新发展格局的重点任务。交通运输部决定对部服务构建新发展格局工作领导小组进行调整，增设西部陆海新通道综合交通运输体系建设工作专项办公室。2022年，各成员单位要加强协同配合，注重发挥中央和地方、政府和企业以及有关部门各自优势，不断推进西部陆海新通道高质量发展。

一是加快提升主通道能力，推动铁路、公路、港航、民航等重点项目建设。

二是提升综合交通枢纽集聚辐射能力，加快成渝地区双城经济圈国际性枢纽集群建设，提升北部湾港能级，高质量编制实施北部湾港、洋浦港总体规划。

三是优化运输组织，完善港口集疏运体系，优化航线网络，深入推进多式联运“一单制”。

四是提升开放合作水平，注重发挥中国—东盟（10＋1）交通部长会议等平台功能，加强跨区域交通合作。

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