业界：数字经济发展转向深化应用、规范发展、普惠共享阶段
近年来，我国深入实施制造强国、网络强国战略，数字经济发展势头强劲，总体规模不断扩大。数据显示，“十三五”期间我国数字经济规模由2015年的18.6万亿元，扩张到2022年的39.2万亿元，数字经济占GDP的比重由27%提升至38.6%，成为稳定经济增长的关键动力。
与此同时，2021年底，国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，工信部也先后发布实施《“十四五”大数据产业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等政策文件，从创新、应用、供给、支撑等多方面，推动了数字技术与实体经济深度融合。
对此，工信部信息技术发展司副司长王建伟表示，数字经济已成为世界各国抢抓发展机遇、塑造国际竞争新优势的焦点。我国数字经济发展也正转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。工信部在近年来联合相关部门，以加快新型信息技术设施建设，助力行业数字化转型，促进企业融通发展等为抓手，积极促进推动数字经济发展。
据王建伟介绍，工信部以布局新基建和拓展应用场景为重点，利用互联网新技术、新应用，对传统产业进行全方位、全链条的改造升级，数字化赋能复制作用进一步凸显，5G的网络基础设施有序推进。目前已建成5G基站139.6万个，工业互联网发展进入了快车道，工业互联网标识解析二级节点165个，数字经济的规模稳步增长。
此外，工信部数据显示，我国工业数字化转型成效明显，截至2021年底，制造业重点领域关键工序数控化率、数字化研发工具普及率分别达到53.7%和73.7%。“上述数据充分说明我国制造业数字化转型比例较高，尤其是数字化研发工具普及率和关键工序数控化率较高。”王建伟说，考虑到全球数字经济发展的态势，以及我国近年来深度参与数字经济的国际合作，工信部和广东省人民政府将携手以2022中国数字经济创新发展大会为载体，以推动数字经济为抓手，立意打造数字经济国际合作创新发展的重要窗口，共商数字经济发展的路径、共建数字经济发展高地、共享数字经济发展的成果。
“数字经济是事关国家发展大局，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。”广东省工业和信息化厅副厅长曲晓杰表示，将加强对广东省数字经济发展的顶层设计，加快突破数字经济关键领域的核心技术，组织做好重点领域的研发计划及重点重大专项，重点加快推进制造业数字化转型，大力建设千兆光纤、5G等信息技术网络建设，落实好数据要素市场化配置改革工作部署，探索推动数据要素资源的价值开发利用，实施数字增值、数据增富的工程并全力办好2022中国数字经济创新发展大会，为中国数字经济高质量发展助力。
工信部数据显示，截至2021年底，我国累计建设34条跨越陆缆和多条国际海缆，积极参与数字经济国际规则的制定，先后倡议发起并加入G20数字经济发展与合作倡议等系列的国际合作倡议和协定，数字经济国际合作深化拓展。
“当前，数字经济已经成为全球重组要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。”广东省汕头市委常委、副市长许宏华表示，汕头构建以数字经济为先导的“三新两特一大”的产业发展格局，加快数字经济与实体经济的融合发展，同时将继续推进5G、工业互联网、千兆光纤、国际海缆等新型基础设施的建设，打造聚数联侨的新平台，积极建立数字治理体系，促进海外华侨和祖国发展的深度融合，服务“一带一路”建设的高质量发展。
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