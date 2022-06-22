人民网北京6月22日电 （记者杜燕飞）当前，随着数字技术的发展，物联网、人工智能等数字技术与生产经营、安全管理深度融合，我国能源行业加速数字化转型，正加快建设“智能工厂”“智慧矿山”。

6月21日，我国首个“双频5G+工业互联网”智能炼厂建设项目在中国海油所属中海炼化惠州石化炼厂建成投用。该智能炼厂由5G防爆智能巡检机器人、5G+AR远程协作、5G作业AI监护、数字化应用众创生态等8个智能应用和1个生态组成。

防爆智能巡检机器人在炼厂厂区进行巡检。受访者供图

据介绍，在双频5G专网的支持下，防爆智能巡检机器人游走在石化厂区的装置中，自动避障与智能爬坡，代替人工巡检；员工佩戴AR眼镜可实现与专家实景实时远程“会诊”；AI监护可实现静动态、不间断监护，自动识别有毒气体等异常情况并传输现场数据。而智能防爆手持终端类似一个智能手机，巡检员用它贴到装置上的感应区，就可在“手机”上开展现场巡检、作业情况工作，实现全员协同生产管控。利用数字化应用众创生态系统，没有程序开发基础的管理人员和业务人员也可以使用可视化无代码开发工具开发各类报表，及时、准确地了解生产、安全、环保、设备等相关数据。

中海炼化惠州石化炼厂有关负责人表示，项目投用后，实现了生产数据自动采集率超过98%，设备预防性维修率达到97%以上，工厂监控成本降低30%，提高了工作效率和决策准确性。

在中国石油大港油田西二联合站，智能巡检机器人正在工作区域121个点位检查生产设施，实现了24小时巡检不间断、切换场所无障碍。

“机器人能够自主巡检、自动避障和自动充电，通过激光雷达、深度视觉、里程视觉、气体检测和智能拾音等先进技术，实现压力、流量、温度和液位等生产数据智能收集分析，监测生产区域可燃气体和硫化氢气体浓度以及液体泄漏、火灾等情况，并以5G无线方式实时反馈现场情况。”大港油田第五采油厂总工程师张勇介绍。

此前，工信部、国家发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局联合发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》指出，要加快5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业融合，这为石化化工行业数字化转型明确了方向。

与此同时，除了石化化工行业，数字化技术在煤炭行业也同样得到广泛应用。

“我现在戴的这款5G+XR智能眼镜，可以应用于煤矿设备检修和应急救援等各种领域，地面技术人员可通过传送的实时画面进行技术指导，有效提升企业的科技水平。”国家能源集团乌海能源老石旦煤矿矿长赵常辛表示。

老石旦煤矿井下采面工作现场。受访者供图

赵常辛介绍说，目前，老石旦煤矿已实现了煤矿5G网络地面和井下的全覆盖和基于5G技术的7个应用场景，建成投产了智能综放工作面，实现了地面一键启停、自动截割、自主拉架。主运输、供电、排水等多个系统实现了远程集中控制，系统固定岗位无人值守，重点岗位应用智能巡检机器人。

此前，国家能源局、科技部印发的《“十四五”能源领域科技创新规划》指出，“十四五”期间，要聚焦新一代信息技术和能源融合发展，开展能源领域用数字化、智能化共性关键技术研究，推动煤炭、油气、电厂、电网等传统行业与数字化、智能化技术深度融合，开展各种能源厂站和区域智慧能源系统集成试点示范，引领能源产业转型升级。

业内人士认为，借助人工智能、大数据、云计算、物联网等数字技术，能源行业可以提高能源的开采生产运输效率，优化能源管理流程，降低开采成本和损耗，增加能源供给。

(责编：王震、高雷)