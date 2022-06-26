本报北京6月25日电 （记者王政）记者日前从工业和信息化部获悉：在500种主要工业产品中，我国有四成以上产品的产量位居世界第一。

中高端产品供给能力显著增强。水下机器人、无人机等技术以及磁共振、超声影像等高端医学影像装备处于国际领先水平，智能手机、计算机、电视、工业机器人等新产品产量位居全球首位。中国汽车工业协会统计显示，前5月我国新能源汽车累计产销双双超过200万辆，同比均增长1.1倍。

工业产品品种、品质、品牌稳步提升。家电、制鞋等领域与国际标准一致性程度达到95%以上。制造业中间品贸易在全球占比约为20%。2021年，24个工业和信息化领域品牌入选世界品牌500强，比2012年增加14家。

《 人民日报 》（ 2022年06月26日 01 版）

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