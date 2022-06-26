我国科技人力资源年轻化趋势明显
2022年06月26日05:45 | 来源：光明日报
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本报长沙6月25日电（记者陈海波）中国科协创新战略研究院25日在第二十四届中国科协年会上发布《中国科技人力资源发展研究报告（2020）》。报告显示，截至2020年年底，我国科技人力资源总量为11234.1万人，继续居世界首位。而且结构不断优化，39岁及以下人群约占四分之三，年轻化特点和趋势明显；女性科技人力资源增长迅速，性别比例更加趋于均衡。
报告指出，过去十余年来，我国科技人力资源持续保持年轻化态势。截止到2019年年底，39岁以下科技人力资源占78.39%，50岁以上的仅占9.94%。可以看出，我国科技人力资源以中青年为主。
除了年龄，学历结构和性别比例也在不断优化。报告显示，我国科技人力资源多年来呈现以专科层次为主、本科次之、研究生最少的金字塔形学历结构分布，但本科及以上科技人力资源占比近年来不断提升。同时，女性科技人力资源增长迅速，占总量比例从2005年的约三分之一，提高到2019年的40.1%。
中国科协创新战略研究院指出，未来我国科技人力资源将继续保持增长态势。应把科技人力资源摆在国家战略的高度，不断提升培养质量，完善激励机制，创造良好环境，加快促进科技人力资源由大转强，为我国培养造就一支规模宏大、素质优良、结构优化、作用突出的科技人才队伍，加快建设世界重要人才中心和创新高地而努力。
(责编：白宇、胡永秋)
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