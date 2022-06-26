暴雨黄色预警：山东、河南、四川等地部分地区有大暴雨
2022年06月26日08:28 | 来源：中国新闻网
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原标题：暴雨黄色预警：山东、河南、四川等地部分地区有大暴雨
据中央气象台网站消息，中央气象台6月26日6时发布暴雨黄色预警：预计，6月26日08时至27日08时，西南地区东部、西北地区东南部、黄淮大部、华北东部等地部分地区有大到暴雨，其中，山东、河南中部、四川东部等地部分地区有大暴雨(100～150毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～70毫米，局地可超过90毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。
图片来源：中央气象台网站
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
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