原标题：夏粮丰收来之不易 为全年粮食稳产提供了坚实支撑

近日，河北省石家庄市藁城区梅花镇高玉村成片麦田迎来收获。种粮大户邓景辉在村里流转了600亩耕地，提及去年的持续秋汛，这个种粮老把式记忆犹新，“整整15天，自打我种地以来，没有晚播过这么久，心里特别着急。经过精心管理，现在看来，单产比去年能有增加，又是一个丰收年。”

日前召开的国务院常务会议指出，今年夏粮小麦增产丰收已成定局、质量好于常年，杂粮杂豆产量略增，油菜籽产量明显增加，玉米等夏播已近八成，早稻和秋粮长势良好。夏粮丰收和秋粮基础好来之不易，为全年粮食稳产提供了坚实支撑。

科学抗灾取得丰收

“科学抗涝减灾保住了播种面积，精准指导服务落实了关键措施，良种良法集成促进了苗情转化，高质高产示范带动了均衡增产。”农业农村部有关负责人表示，尽管小麦生产开局十分不利，但中后期苗情转化良好，田间长势超出预期、好于常年。客观上说，开春后光温水匹配较好，弥补了冬前不足；灌浆时间长、强度大，提高了粒重。主观上说，今年采取了力度空前的政策、科学有效的技术，扭转了不利局面，最终实现了丰收。

日前，山东省临清市老赵庄镇5.52万亩小麦完成了颗粒归仓。老赵庄镇镇长刘殿锋介绍，依靠加强田间管理，加上国家推广“一喷三防”，实现了虫口夺粮。小麦管理期间，当地克服去年秋汛影响，发动基层农技力量指导农民科技壮苗，启用无人机喷施叶面肥，全覆盖落实小麦“一喷三防”，条锈病、赤霉病得到有效防控。

今年，中央财政下达16亿元支持主产区小麦“一喷三防”全覆盖，对小麦后期增产作用明显。专家多地对比试验显示，“一喷三防”后，主产区小麦灌浆时间延长3天，灌浆强度增加5.7%，按主产区平均提高千粒重0.45克测算，可弥补前期弱苗产量损失30.2亿斤。数据显示，全国累计实施小麦病虫害防控7.5亿亩次，实际发生4.5亿亩次，同比减少20%以上。

为保护农民种粮积极性，今年小麦最低收购价每斤比去年提高2分钱。为缓解农资价格上涨影响，中央财政在稳定耕地地力保护补贴的同时，分两批共300亿元向实际种粮农民发放一次性补贴。

不仅有种粮补贴，小麦还有了“身价险”。今年国家在13个主产区的所有产粮大县推广三大粮食作物完全成本保险。在四川，76个产粮大县全部实施完全成本保险，其中小麦每亩保险金额提高至1100元，保障水平比去年翻番。

粮食品质优价格好

产量有了保证，还要卖上好价钱。

石家庄市藁城区是全国最大的强筋小麦种植基地之一。藁城区农科所所长杨海川告诉记者，想让农民增收、小麦品质好，关键在于品种要有保障。近年来，强筋小麦品种不断涌现。藁城区农科所自主研发的藁优2018优质强筋小麦，抗逆性好，稳定性好，受到当地农户欢迎。面粉厂以每斤高于普通小麦一角钱的价格收购，以亩产1000多斤计算，农民每亩地就能多卖100多元。

今年各地推广了中麦578、郑麦379、西农511等一批主导优质品种。日前，国家农作物品种审定委员会审定通过176个小麦新品种，其中，11个品种达到优质强筋标准，27个品种达到优质中强筋标准，3个品种达到优质弱筋标准。

中粮集团有关负责人介绍，今年夏粮收购呈现质、量、价“三高”的态势，小麦品质更好，产量更高，价格也较高。在前期调研基础上，中粮在夏粮主产区准备了充足的库点和仓容，收购资金、人员保障也很充足。夏粮开秤以来，借助数字化粮库系统和粮闪付系统，收购进展顺利，有条不紊。目前来看，中粮今年收购价格明显高出国家最低收购价，为近年来最高。

安徽是小麦主产省，也是“按图索麦”模式发源地，通过发展优质专用品种，打通了产销链条。去年秋种时，安徽省就以专用良种为依托，绘制“优质专用粮食地图”，推行“按图索麦”模式，鼓励单品种规模化种植，整县、整镇、整村创建。安徽省农业农村厅负责人介绍，过去一个镇就有几十个小麦品种，不适应现代加工需要。现在发展优质专用小麦，已经集中到几个优良品种上，品质和效益越来越好。

小麦机收效率更高

截至6月21日，全国小麦大规模机收基本结束。60多万台联合收割机、80多万专业收割机手奋战在麦收一线，累计机收面积2.98亿亩，收获机械化率超过98%。

减损节本是今年夏收的一大特点。机收减损操作实训覆盖全国所有持证农机手，技能比武覆盖全部生产大县。从监测情况看，小麦机收损失率控制在2%的行业标准以内。各地保障联合收割机及相关运输车辆免费优先通行45万车次，“送检到田”“送油到田”“送修到田”“优惠加油”服务，有效节约了机手时间和作业成本。目前，甘肃、新疆冬小麦正陆续开始收割。农业农村部表示将抓好夏粮收获扫尾工作，确保颗粒归仓。

今年农业农村部继续委托潍柴雷沃开通“全国三夏农机跨区作业信息服务平台”，为全国跨区机手提供作业供需、天气预报、维修配件、用油供应、交通状况等信息服务。潍柴雷沃客户服务中心主任石海波介绍，公司设置了信息中心大屏，实时呈现智能农机装备在全国分布和作业情况。后台人员利用智联云服务平台，依据跨区农机分布储备服务资源、易损配件，按夏收进度合理调度配件车跟踪跨区作业队。此外，还配备呼叫坐席和专家坐席，提供信息咨询、派工救援、远程诊断等服务支持。

特殊之年，夏粮量增质优见证了中国饭碗的韧性。各地要继续把粮食生产重任扛在肩上，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

本报记者 乔金亮

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)