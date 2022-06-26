原标题：“云端智慧灌区”系统助力山东东营市春灌

近日，中建电子研发打造的“云端智慧灌区”系统在山东省东营市市属引黄灌区农业节水工程量测水信息化配套项目成功应用。

系统应用项目为山东省农业节水重点工程，位于山东省东营市，建设范围共涉及五个灌区约200公里骨干渠道。中建电子建设内容包括量测水设施、泵站信息化、水质监测系统、调度中心建设、灌溉处调度中心、市水务局调度中心接入改造、东营市引黄灌区管理系统平台及软件开发等。

该系统在春灌期间运用云平台即可远程控制，实时监测用水量和流速，无需人工巡视，实现灌区用水的智慧化管控，助力东营市春灌顺利完成，为夏粮丰产丰收打下坚实的基础。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)