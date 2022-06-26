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水利部：关口前移应对洪涝旱灾

2022年06月26日08:35 | 来源：新华网
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原标题：水利部：关口前移应对洪涝旱灾

　　国家防总副总指挥、水利部部长李国英25日表示，面对当前全国汛情、旱情形势，坚持关口前移，有针对性地细化洪涝旱灾防御措施，确保人民群众生命财产安全和城乡供水安全。

　　李国英在当天举行的水利部专题会商会议上说，预报25日至29日，我国将迎来一次强降雨过程，主要覆盖珠江、淮河、黄河、海河、辽河等流域，部分地区降雨强度大，可能引发区域性洪水，必须提前做好防范准备。同时，淮河、黄河、海河流域部分地区旱情比较严重，必须加大抗旱工作力度。

　　李国英要求，水利部门及时将雨情、汛情、旱情预报结果直达相关流域和区域防御一线；突出加强山洪灾害防御，根据前期降雨情况滚动调整预警阈值，及时发布预警，果断组织转移避险；病险水库原则上一律空库运行，因特殊原因难以放空的要逐一落实防垮坝措施。

　　同时，针对旱情要完善预警信息、响应行动、责任落实全链条防控，及时发布旱情预警，依规启动响应机制，落实防御责任和具体措施，确保人民群众饮水安全。

　　据了解，针对内蒙古、河南、陕西、甘肃四省区旱情，水利部25日16时启动了干旱防御Ⅳ级应急响应。

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)

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