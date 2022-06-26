原标题：湖南材料产业向“新”发力 助力制造业“强筋健骨”

小到手机、家电零件，大到高铁、飞机配件，新材料的身影无处不在。新材料作为战略性、基础性产业，正助力湖南工业转型升级、打造国家重要先进制造业高地。

25日，中国先进材料产业创新与发展大会暨长沙新材料产业博览会在长沙拉开帷幕。湖南省工信厅同步召开湖南省新材料产业链发展大会，数位院士和行业资深专家，湖南省、长沙市政府相关部门官员，有关学会、行业协会负责人，重点园区、企业、金融机构代表参加会议，分享新材料产业链发展经验。

新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料，被誉为产业“粮食”和科技进步的基石，是高技术竞争的关键领域。

“‘十三五’以来，湖南省新材料产业呈现出规模化、高端化、集聚化的发展态势，基本形成了由大到强、由低端到高端、由分散到集聚的具有竞争优势的发展格局。”湖南省新材料产业协会副秘书长李益介绍，近年来，湖南新材料产业发展势头良好，总量规模位居中国第一方阵，是全国重要的新材料产业发展聚集地，在多个细分领域形成了湖南特色和优势。

造船板、海洋平台用钢、极限薄规格耐磨钢等先进钢铁材料国内市场占有率第一；硬质合金材料在全国硬质合金产业中占据半壁江山；先进储能材料产业正极材料、前驱体等领域全国领先；大飞机起落系统、装备大尺寸合金材料、高性能碳化硅纤维、芳纶材料、聚酰亚胺薄膜材料等取得突破性进展并进入产业化进程……2021年湖南纳入统计的新材料企业实现全口径营业收入6615亿元，实现增加值增速14.4%。

目前，湖南已形成10个以新材料产业为优势的特色园区(基地)。浏阳经开区，专注碳基复合材料关键技术的研发，实现了原材料、生产装备、制备工艺三位一体的自主创新，形成了碳基材料产业链；娄底经开区，依托涟钢等“链主”企业，重点发展汽车板、硅钢等钢铁新材产品，推进钢铁产业向“高精尖”转型，培育了先进钢铁材料产业链；“中国银都”郴州永兴，发展循环经济，“吃干榨尽”固废、变废为宝，打造了国家稀贵金属再生利用产业化基地，碲、铋产量居全国第一……

国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国科协先进材料学会联合体主席、中国工程院原副院长、院士干勇表示，湖南省新材料产业实力雄厚，在硬质合金、先进储能材料、碳基材料等领域优势明显，并且有工程机械、轨道交通、航空航天等强大的产业化应用拖动，材料产业与应用材料领域发展正进入关键的窗口期，面临重大机遇，相信湖南新材料的研发将得到更大发展。

当天，中国科协先进材料学会联合体、湖南省专精特新科技创新联盟签署战略合作协议，将共同推动湖南省专精特新企业发展及其科技创新、技术推广和人才培养。湖南省新材料企业信息平台也正式发布，将搭建湖南省新材料领域的成果转化交流合作平台、产业链供应链交易推介平台、新材料产业与资本对接平台。

湖南省工信厅副厅长张治平表示，“十四五”期间，湖南将以传统制造业改造升级、战略性新兴产业发展以及重大装备、重大工程需求为导向，将新材料产业打造成为国家级产业集群，支撑湖南省工程机械、轨道交通装备、中小航空发动机及航空航天装备三大世界级产业集群建设，为打造国家重要先进制造业高地提供坚实的材料支撑。(记者 鲁毅)

(责编：杨虞波罗、初梓瑞)