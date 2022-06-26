中国央行参加国际清算银行发起的人民币流动性安排
2022年06月26日08:38 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国央行参加国际清算银行发起的人民币流动性安排
中国央行与国际清算银行(BIS)25日签署了参加人民币流动性安排(RMBLA)的协议。人民币流动性安排是由国际清算银行发起并设计的一项金融制度性安排，旨在通过构建储备资金池，在金融市场波动时为参加该安排的央行提供流动性支持。
中国央行积极参与了该安排的设计，其他首批参加方还有印度尼西亚中央银行、马来西亚中央银行、香港金融管理局、新加坡金融管理局和智利中央银行。
人民币流动性安排由所有参加方共同出资建立，各方实缴资金不低于150亿元人民币或等值美元。在有流动性需求时，参加方除可提取其出资部分外，也可凭合格抵押品从储备池中借入短期资金。
中国央行表示，参加人民币流动性安排有利于加强与国际清算银行的合作，满足国际市场对人民币的合理需求，并为加强区域金融安全网作出积极贡献。(记者 夏宾)
(责编：杨虞波罗、初梓瑞)
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