原标题：中国科协：愿与国际同行务实合作 共谋科技社团创新发展

中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记，中国工程院院士张玉卓25日表示，中国科协愿意与国际同行深化务实合作，共谋科技社团创新发展，共创人类社会美好未来。

作为第二十四届中国科协年会重要论坛之一，第五届世界科技社团发展与治理论坛当天在长沙举行。该论坛以“共同发展，共创未来”为主题，旨在推动中外科技社团深度交流，携手合作发展。

张玉卓在论坛开幕式上发表视频致辞指出，科技社团是科技活动社会化、组织化、制度化的产物，承载着繁荣学术、培养人才、促进交流、深化合作等重要使命。面对深刻而宏阔的世界之变、时代之变，全球科技社团都在努力寻求应变之策、创新之道。中国科协愿意与国际同行深化务实合作，共谋科技社团创新发展，共创人类社会美好未来。

张玉卓强调，科技社团要围绕碳达峰碳中和、人类健康、能源与环境等全球科技治理问题，聚焦重大学科发展问题设置议题、制定规则，共同应对挑战，为解决全球性问题提供更多科技答案；要创设组织平台，倡导开放科学，以知识的多元化、无障碍传播推动更多无歧视、无偏见的科学合作，拓展全球网络，促进全球科技治理体系不断优化；要引领科技向善，前瞻研判科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战等，以全人类共同价值引领科技治理变革，共建美好世界。

本届世界科技社团发展与治理论坛上，中国科学学与科技政策研究会理事长穆荣平发布《2022年全球科技社团发展指数报告》，首次推出全球科技社团发展指数，从治理、引领、影响三大维度构建评价指标体系，并从会员、期刊、奖项等多方面为全球70多个国家地区的3000多家科技社团精准“画像”，科学定位其所处世界坐标，力图全面刻画全球科技社团发展态势，为科技社团研判未来发展方向和创新路径提供参考。

此次论坛邀请美国科学促进会首席执行官苏迪普·帕里赫、日本科学技术振兴机构名誉理事长冲村宪树，中国计算机学会理事长、中国科学院院士梅宏，中国药学会理事长孙咸泽，美国电气与电子工程师协会主席赛义夫·拉曼，联合国工业发展组能源司司长塔里克·埃姆塔伊拉，英国工程技术学会国际部总监托尼·艾伦，威立国际出版集团全球高级副总裁兼新兴市场总裁菲利普·基斯里等全球知名科技组织负责人、研究专家等，围绕促进科技社团开放协同发展，数字化转型，服务生命健康、绿色发展等人类重大关切，携手应对全球挑战等议题作主旨报告。中国机械工程学会副理事长兼秘书长、中国科学院院士毛明主持主旨报告会。

此外，该论坛还设置中外科技社团负责人专场对话，世界针灸学会联合会主席、中国针灸学会会长刘保延，美国电气与电子工程师协会亚太区高级业务总监华宁，英国工程技术学会中国区总监龙宝罗等中外科技社团负责人围绕科技社团参与全球科技治理、国际化发展和履行社会责任进行对话。中国科协有关全国学会理事长、秘书长，科技社团领域研究专家等参与交流。(记者 孙自法 向一鹏)

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